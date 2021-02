Attualita 182

Il segretario del Comune di Gela va in pensione, saluto di commiato in municipio

Giovanna Divono, palermitana d'origine, è arrivata a Gela dopo una lunga esperienza in tante amministrazioni comunali

22 Febbraio 2021 17:28

Nell'agosto 2019 l'insediamento al Comune di Gela in qualità di segretario generale, venerdì scorso il commiato. La dr.ssa Giovanna Divono lascia per sopraggiunti limiti di età e il Sindaco Lucio Greco con la sua squadra assessoriale al completo hanno voluto ringraziarla per il lavoro svolto con serietà, efficienza, attenzione, dedizione e un piglio materno che, di certo, non guasta mai.Palermitana d'origine, la dr.ssa Divono è arrivata a Gela dopo una lunga esperienza in tante amministrazioni comunali e forte anche di un curriculum da docente che l'ha portata a viaggiare per l'Italia in lungo e in largo e che le ha insegnato anche a fronteggiare situazioni e problemi di ogni genere. Nel corso della sua carriera, iniziata giovanissima, la funzionaria ha inanellato incarichi uno dopo l'altro e in Sicilia ha lavorato pure a Piazza Armerina, Vallelunga Pratameno, Favignana, Montelepre e Villabate.

“Venerdì si è congedata una professionista dal volto umano, connubio non sempre facile da trovare sulla nostra strada. Una donna di carattere, preparata, che si è costruita da sola e che ha messo al servizio del nostro Ente tutte le conoscenze e le competenze di cui il suo bagaglio è in possesso. Nonostante i fondamentali ruoli di moglie e mamma, non ha mai rallentato, forte, determinata e tenace come solo le donne sanno essere. A lei vanno ora i nostri migliori auguri per un prosieguo di vita lunga, serena e felice, in compagnia dei suoi cari” ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco.



