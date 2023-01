Politica 190

Il segretario del circolo Pd 'Libertà': "A Caltanissetta funzionano solo 2 colonnine elettriche su 15"

"Pare che il problema sia legato alla scadenza del contratto di gestione tra il Comune e la S.I.S."

Redazione

La mobilità sostenibile è sempre più al centro dell'attenzione e sempre più persone scelgono di utilizzare veicoli elettrici per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria. Tuttavia, a Caltanissetta, un problema che si sta facendo sempre più frequente è quello delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici gestite dalla S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. che non funzionano correttamente, servizio affidato dall’amministrazione comunale. Recentemente sono pervenute, al Circolo del Partito Democratico “Libertà”, diverse segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi con le colonnine di ricarica pubbliche. Alcune di esse non erano disponibili, altre avevano problemi tecnici che ne impedivano l'utilizzo, mentre in altri casi i tempi di attesa erano troppo lunghi.

Da una nostra indagine in loco, risulta che tante colonnine non sono funzionanti, è il caso di quelle situate in via Kennedy, piazza Martiri d’Ungheria, via Malta e via Libertà; in viale Regina Margherita invece sono state addirittura rimosse. Resiste una sola colonnina su quattro collocate inizialmente in piazza Grazia e una su due in piazza Marconi. Si è passati quindi da quindici colonnine di ricarica, numero comunque insufficiente a soddisfare le esigenze energetiche dei veicoli elettrici nisseni, ad averne in funzione soltanto due. Questi problemi rappresentano un grande ostacolo per chi vuole utilizzare veicoli elettrici, poiché la mancanza di infrastrutture adeguate rende difficile per questi utenti pianificare i propri spostamenti e assicurarsi una sufficiente autonomia.

Per non parlare del fatto che questi problemi rappresentano una grande barriera per l'adozione di veicoli elettrici, poiché gli utenti sono sicuramente scoraggiati dall'incertezza di poter trovare una colonnina di ricarica funzionante e dalla lunga attesa per poter utilizzarla. E' fondamentale che l’amministrazione comunale si attivi per risolvere questi problemi e che dovrebbero garantire una infrastruttura di ricarica efficiente e affidabile. E' necessario che vengano effettuati controlli e manutenzioni periodiche delle colonnine di ricarica per garantire il loro corretto funzionamento e che venga incrementato il numero di colonnine disponibili, soprattutto in aree a elevato traffico veicolare.

Da informazioni assunte direttamente, pare che il problema sia legato alla scadenza del contratto di gestione tra il Comune e la S.I.S., che in questo momento viene rinnovato mese per mese in attesa di contrarre una nuova gestione. Riteniamo però che la ditta appaltatrice attuale non possa esimersi da un'adeguata manutenzione delle colonnine elettriche, fintantoché percepisce i compensi che i cittadini sostengono per parcheggiare nelle strisce blu, già vessati dal non poter accedere ad un abbonamento semestrale o annuale più economico ma essere costretti al pagamento orario, giornaliero o al massimo mensile, per la suddetta scadenza contrattuale.

Inoltre, sarebbe utile per gli utenti poter accedere a una piattaforma online che permetta di verificare in tempo reale la disponibilità e lo stato di funzionamento delle colonnine di ricarica, in modo da poter pianificare i propri spostamenti in modo ottimale. In conclusione, è fondamentale che l’amministrazione comunale si attivi per risolvere i problemi delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici non funzionanti, per garantire una mobilità sostenibile e per favorire l'adozione di veicoli elettrici.

Il Segretario del Circolo PD “Libertá”

Giancarlo La Rocca



