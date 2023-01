Eventi 385

Il sancataldese Massimo Volo sarà uno dei pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo

"Porterò la mia pizza, mix di innovazione e tradizione con prodotti tipici Siciliani"

Redazione

Giovane pizzaiolo sancataldese porterà la sua pizza all'arena del gusto del 73° festival di Sanremo. Si tratta di Massimo Volo, classe '94, proprietario della pizzeria "La Scalinata di Volo", la cui passione è stata tramandata dal padre, colui che fondò la pizzeria in origine "Pizzeria Volo". "Sono onorato di poter rappresentare San Cataldo e la Sicilia in un posto così importante. Porterò la mia pizza, mix di innovazione e tradizione con prodotti tipici Siciliani", ha dichiarato Volo. "Non vedo l'ora che arrivi il grande giorno", afferma inoltre. Massimo Volo ha fatto della sua passione un lavoro, ha mosso i primi passi da pizzaiolo già all'età di 14 anni con l'aiuto del padre, suo maestro.

Il giovane pizzaiolo afferma: "Ringrazio la mia famiglia che da sempre mi sostiene e mi invoglia sempre a dare il meglio. Ringrazio inoltre tutti i miei collaboratori che condividono la mia stessa passione e si preoccupano di portare avanti la mia pizzeria anche in mia assenza". Tra le ultime esperienze del Volo ricordiamo il Napoli Pizza Village negli anni 2017, 18 e 19 in cui è stato premiato direttamente dal maestro Gino Sorbillo, artista della pizza napoletana.



