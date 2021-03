Attualita 179

Il saluto a Gela del prefetto Di Stani: "E' una realtà che merita di essere coccolata"

Il prefetto, pronta a lasciare Caltanissetta, si è recata a Gela per salutare il sindaco e l'amministrazione comunale

09 Marzo 2021 17:37

Il Prefetto uscente di Caltanissetta, Cosima Di Stani, è stata ricevuta questa mattina al Comune dal Sindaco Lucio Greco. Al suo fianco il Presidente del Consiglio Comunale Totò Sammito, il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, il neo segretario generale Giuseppe Torre, assessori e dirigenti.

E' stato un incontro di commiato, dato che, a breve, per volere del Ministro Luciana Lamorgese, le subentrerà la dr.ssa Chiara Armenia. Il confronto ha spaziato dal turismo al progetto Ciliegino, passando per il Cis, i concorsi pubblici che dovranno ridare nuova linfa alla macchina amministrativa, l'attuale situazione della partecipata Ghelas, le infrastrutture e l'emergenza sanitaria. “Abbiamo fatto tanto, nonostante l'anno tragico segnato dalla pandemia. Di certo, paghiamo lo scotto di non essere provincia, riconoscimento che ci permetterebbe di avere uffici e servizi essenziali che, invece, ci mancano” ha dichiarato il Sindaco Greco.

Sua Eccellenza il Prefetto ha definito Gela “una realtà che merita di essere coccolata” e ha aggiunto che “l'impegno dell'amministrazione comunale c'è e si vede”. Si è poi detta d'accordo sulla strada intrapresa dal Primo Cittadino per il rilancio della nuova immagine della città, decisamente green. “Una realtà con paesaggi e scorci suggestivi come quelli gelesi – ha detto - non può non investire sul turismo e l'archeologia. Il mio lavoro qui – ha poi aggiunto - è stato facilitato dalla fattiva collaborazione di sindaci molto attenti, e sono certa che anche il mio successore potrà fare riferimento a loro per conoscere le problematiche dei territori e trovare la necessaria collaborazione per il loro superamento”.

“Ringraziamo il Prefetto – ha commentato il Sindaco - per il modo in cui ci è stata vicina e per aver voluto organizzare questo momento di saluto nella nostra città, a dimostrazione della grande attenzione che ha sempre riservato al nostro territorio. A causa della pandemia e del problema sicurezza, tante volte abbiamo fatto ricorso al suo aiuto e l'abbiamo interpellata, trovando sempre ascolto, vicinanza e condivisione. Attendiamo ora l'arrivo del nuovo Prefetto per continuare sulla linea della collaborazione, risolvere le emergenze e pianificare il futuro”. In chiusura, sia il Sindaco Greco che il Presidente Sammito hanno donato a Sua Eccellenza l'effigie del toro alato, simbolo della città.





