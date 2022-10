Attualita 1044

Il ristorante Zàghara di Villa Flora Relais di Caltanissetta inserito nella Guida Michelin: è la prima volta in provincia

La sua cucina porta la firma dello chef nisseno Marco Calabrese, che realizza piatti tipici della tradizione siciliana, rivisitati in chiave moderna

Redazione

La prestigiosissima Guida Michelin, che seleziona i migliori ristoranti a livello internazionale, ha deciso di inserire Zàghara, ristorante di Villa Flora relais, boutique hotel 4 stelle, tra le migliori proposte per l’anno 2022 . E’ la prima volta che questo accade per la provincia di Caltanissetta. La grande cura dei dettagli, la passione e la spiccata creatività, insieme con la scelta delle materie prime d’eccellenza e l’elegante location hanno permesso che ciò si potesse realizzare.

Chi decide di sedersi ad un tavolo di Zàghara lo fa perché vuole “vivere un’esperienza”, fatta di sapori, profumi e atmosfera ricercati ed esclusivi. La sua cucina porta la firma dello chef nisseno Marco Calabrese, che realizza piatti tipici della tradizione siciliana, rivisitati in chiave moderna e di alta qualità. Un’ampia selezione di vini, scelti tra le migliori cantine, completa e accresce l’offerta. Tutto lo staff è costantemente impegnato nel far vivere agli ospiti momenti piacevoli e unici.

Se si entra, poi, nella cantina “In Barrique”, ci si immerge in un ambiente quasi surreale, dove farsi sorprendere con degustazioni e cene esclusive. Grazie alle innumerevoli etichette presenti, infatti, si può compiere un interessante viaggio da un Paese all’altro del mondo, lasciandosi catturare dal fascino delle varie culture che ogni bottiglia custodisce. Tanti sono ancora i progetti da realizzare, il nostro può e deve essere un territorio che mira all’eccellenza.



