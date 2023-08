Cronaca 1062

Il rapper Paky insulta i carabinieri dal palco: denunciato per vilipendio

Il fatto è avvenuto a Latina, nell’ambito del festival Explosive che ha avuto, tra gli ospiti, anche l’artista, originario di Secondigliano

Redazione

27 Agosto 2023 10:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-rapper-paky-insulta-i-carabinieri-dal-palco-denunciato-per-vilipendio Copia Link Condividi Notizia

Ha urlato dal palco “chi non salta adesso è un ca**o di carabiniere di me***” e ora i militari hanno depositato una denuncia accusandolo di “vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate”. Protagonista della vicenda il rapper Paky, alias Vincenzo Mattera, 24 anni. La notizia è stata raccontata da Il Messaggero. Il fatto è avvenuto a Latina, nell’ambito del festival Explosive che ha avuto, tra gli ospiti, anche l’artista, originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, dove vive da anni.

Il rapper ha intonato Auto Tedesca, Sharm El Sheikh e altre hit conosciute dagli amanti del genere che dalle 23 hanno cantato con lui. Assente invece, tra le lamentele del pubblico, Geolier, che pure doveva partecipare al concerto. Non è la prima volta, comunque, che i carabinieri denunciano un rapper per vilipendio. All’epoca fu un’associazione a denunciare Fedez per aver definito i militari “infami e figli dei cani”: l’indagine, come evidenzia il Messaggero, finì con una richiesta di archiviazione.



Ha urlato dal palco "chi non salta adesso è un ca**o di carabiniere di me***" e ora i militari hanno depositato una denuncia accusandolo di "vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate". Protagonista della vicenda il rapper Paky, alias Vincenzo Mattera, 24 anni. La notizia è stata raccontata da Il Messaggero. Il fatto è avvenuto a Latina, nell'ambito del festival Explosive che ha avuto, tra gli ospiti, anche l'artista, originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, dove vive da anni. Il rapper ha intonato Auto Tedesca, Sharm El Sheikh e altre hit conosciute dagli amanti del genere che dalle 23 hanno cantato con lui. Assente invece, tra le lamentele del pubblico, Geolier, che pure doveva partecipare al concerto. Non è la prima volta, comunque, che i carabinieri denunciano un rapper per vilipendio. All'epoca fu un'associazione a denunciare Fedez per aver definito i militari "infami e figli dei cani": l'indagine, come evidenzia il Messaggero, finì con una richiesta di archiviazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare