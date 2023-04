Cronaca 1445

Il raggiro della Madonna di Trevignano: la veggente fuggita da qualche giorno è di Caltanissetta

Maria Giuseppa Scarpulla, nota come Gisella Cardia, forse è già all'estero dopo che si sono diffusi gli esiti sulle false lacrime di sangue della statua

Redazione

11 Aprile 2023 11:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-raggiro-della-madonna-di-trevignano-la-veggente-fuggita-da-qualche-giorno-e-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Ha fatto perdere le proprie tracce Maria Giuseppa Scarpulla, da tutti conosciuta come Gisella Cardia (il cognome è del marito), la donna nata a Caltanissetta nel 1970 ma originaria di Patti, nel messinese, che si è spacciata per veggente illudendo i fedeli di Trevignano che hanno creduto alle lacrime di sangue di una statua della Madonna e ai messaggi che tramite lei avrebbe comunicato la vergine Maria. La Scarpulla Cardia, 53 anni, ex imprenditrice, si era trasferita nel Lazio dopo una condanna a due anni, pena sospesa, per bancarotta fraudulenta: fu coinvolta nel fallimento della Caleca Ceramiche di Patti. Sarebbe fuggita all'estero dopo le prime voci diffuse su questo suo raggiro. Sul sito "La regina del Rosario" campeggia l'avviso "Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi".



Ha fatto perdere le proprie tracce Maria Giuseppa Scarpulla, da tutti conosciuta come Gisella Cardia (il cognome è del marito), la donna nata a Caltanissetta nel 1970 ma originaria di Patti, nel messinese, che si è spacciata per veggente illudendo i fedeli di Trevignano che hanno creduto alle lacrime di sangue di una statua della Madonna e ai messaggi che tramite lei avrebbe comunicato la vergine Maria. La Scarpulla Cardia, 53 anni, ex imprenditrice, si era trasferita nel Lazio dopo una condanna a due anni, pena sospesa, per bancarotta fraudulenta: fu coinvolta nel fallimento della Caleca Ceramiche di Patti. Sarebbe fuggita all'estero dopo le prime voci diffuse su questo suo raggiro. Sul sito "La regina del Rosario" campeggia l'avviso "Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare