Cronaca 715

Il racconto di un compagno di squadra: "La foto sui social di Alessandra fece scattare l'ira dell'ex giocatore Padovani"

L'ex giocatore della Sancataldese si trovava con alcuni colleghi di campo quando venne turbato dallo scatto fotografico

Redazione

27 Aprile 2023 17:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-racconto-di-un-compagno-di-squadra-la-foto-sui-social-di-alessandra-fece-scattare-lira-dellex-giocatore-padovani Copia Link Condividi Notizia

Una foto presa dai social e postata da Alessandra Matteuzzi sarebbe stata determinante per la partenza dell'ex fidanzato Giovanni Padovani dalla Sicilia per Bologna, dove poi il 23 agosto avrebbe ucciso la donna. A quanto emerge dagli atti il 20 agosto Matteuzzi scaricò una foto di una mano tatuata di un giovane uomo, simile a quella di Padovani, mentre si trovava al tavolo di un locale. Poi la pubblicò, probabilmente, secondo gli investigatori, per indurre Padovani a ritenere che potesse trovarsi in compagnia di un ragazzo così tatuato. La visualizzazione della foto scatenò in Padovani un turbamento che lo spinse ad abbandonare in fretta il ritiro della squadra, alla vigilia di una partita importante, e partire. "Questa foto - ha raccontato un compagno a verbale - è stata sicuramente determinante per la sua partenza, appena vista l'immagine ho notato in Giovanni un immediato cambiamento di espressione e d'umore, l'aver visto quella mano maschile lo aveva sicuramente turbato".



Una foto presa dai social e postata da Alessandra Matteuzzi sarebbe stata determinante per la partenza dell'ex fidanzato Giovanni Padovani dalla Sicilia per Bologna, dove poi il 23 agosto avrebbe ucciso la donna. A quanto emerge dagli atti il 20 agosto Matteuzzi scaricò una foto di una mano tatuata di un giovane uomo, simile a quella di Padovani, mentre si trovava al tavolo di un locale. Poi la pubblicò, probabilmente, secondo gli investigatori, per indurre Padovani a ritenere che potesse trovarsi in compagnia di un ragazzo così tatuato. La visualizzazione della foto scatenò in Padovani un turbamento che lo spinse ad abbandonare in fretta il ritiro della squadra, alla vigilia di una partita importante, e partire. "Questa foto - ha raccontato un compagno a verbale - è stata sicuramente determinante per la sua partenza, appena vista l'immagine ho notato in Giovanni un immediato cambiamento di espressione e d'umore, l'aver visto quella mano maschile lo aveva sicuramente turbato".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare