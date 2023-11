Attualita 692

Il questore Angello consegna le sciarpe tricolori ai commissari in servizio a Caltanissetta

Ricevuta la sciarpa tricolore i funzionari di Polizia diventano i fedeli custodi dell’onore della bandiera

Redazione

20 Novembre 2023 16:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-questore-angello-consegna-le-sciarpe-tricolori-ai-commissari-in-servizio-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Questa mattina, nel corso di una cerimonia svolta nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati con decorrenza 1 gennaio 2023. Analoga cerimonia si è svolta nelle Questure d’Italia collegate in videoconferenza. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari in servizio a Caltanissetta e nei Commissariati distaccati.

“Oggi con la consegna della Sciarpa vi devo chiedere un impegno in più. – Ha detto il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani rivolto ai Commissari – Da oggi avete anche il dovere di dare l’esempio ai giovani agenti. Dovete svolgere sul campo anche un’azione formativa. Con il vostro esempio dovete ricordare quello che avete messo in campo negli oltre trent’anni del vostro servizio”. La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini dall’art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Ricevuta la sciarpa tricolore i funzionari di Polizia diventano i fedeli custodi dell’onore della nostra bandiera, memori della storia e delle tradizioni della Polizia e del sacrifico estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell’adempimento del dovere. La Sciarpa Tricolore accompagna il funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della “missione” assunta all’atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed espressione della sua “vocazione” autentica al servizio della gente.



Questa mattina, nel corso di una cerimonia svolta nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati con decorrenza 1 gennaio 2023. Analoga cerimonia si è svolta nelle Questure d'Italia collegate in videoconferenza. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari in servizio a Caltanissetta e nei Commissariati distaccati. "Oggi con la consegna della Sciarpa vi devo chiedere un impegno in più. - Ha detto il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani rivolto ai Commissari - Da oggi avete anche il dovere di dare l'esempio ai giovani agenti. Dovete svolgere sul campo anche un'azione formativa. Con il vostro esempio dovete ricordare quello che avete messo in campo negli oltre trent'anni del vostro servizio". La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini dall'art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ricevuta la sciarpa tricolore i funzionari di Polizia diventano i fedeli custodi dell'onore della nostra bandiera, memori della storia e delle tradizioni della Polizia e del sacrifico estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell'adempimento del dovere. La Sciarpa Tricolore accompagna il funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della "missione" assunta all'atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed espressione della sua "vocazione" autentica al servizio della gente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare