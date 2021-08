Eventi 180

Il professore nisseno Salvatore Amico e la figlia Chiara Corinne premiati al Concorso Internazionale di Poesia e Prosa

Nell’ambito del premio il professore e scrittore Salvatore Amico ha ricevuto due menzioni d’onore

Redazione

23 Agosto 2021 20:29

Il 20 di agosto, al Lido Horizon di Milazzo (ME), si è svolta la cerimonia di premiazione della 3^ Edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Prosa organizzazato da “Teseo Associazione Culturale Milazzo” presieduta dal dottore poeta Attilio Andriolo. La giuria era composta dalle professoresse Maria Lizzio, Silvana Gitto e Katia Trifirò. Tanti i partecipanti da tutta l’Italia e dall’estero. Nell’ambito del premio il professore e scrittore Salvatore Amico ha ricevuto due menzioni d’onore: una per una poesia in lingua poetica siciliana e l’altra per un racconto in lingua italiana. Inoltre si è classificato al 3° posto alla XXI edizione del premio di poesia “Acitrezza, Terra dei Ciclopi” con una lirica in lingua italiana. Anche sua figlia Chiara Corinne, poetessa, scrittrice e musicista, ha ottenuto una menzione speciale per una poesia in lingua poetica siciliana nell’ambito dello stesso concorso svoltosi a Milazzo.



