Eventi 451

Il prof nisseno Salvatore Amico secondo al "Premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta"

Si è classificato al 2° posto ex-aequo per una poesia in lingua poetica siciliana

Redazione

04 Luglio 2022 18:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-prof-nisseno-salvatore-amico-secondo-al-premio-di-arte-e-cultura-siciliana-ignazio-buttitta Copia Link Condividi Notizia

Continuano i riconoscimenti per il poeta e scrittore Salvatore Amico che si è classificato al 2° posto ex-aequo per una poesia in lingua poetica siciliana, domenica 3 luglio 2022 presso il Teatro Tempio Giunone – Valle dei Templi di Agrigento. Il “Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta” è giunto alla XXIII edizione, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara presieduto da Lina Urso Gucciardino. Grazie alla disponibilità del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento il Premio è approdato quest’anno nella prestigiosa ed unica location del Teatro Tempio di Giunone. Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell’arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al Concorso letterario. Tanti gli elaborati provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero. Nel corso della serata è stato premiato anche l’attore Gianfranco Jannuzzo. Oltre questo riconoscimento Salvatore Amico è stato premiato presso l’aula magna dell’Università di Messina alla X edizione del Premio poetico-letterario internazionale A.S.A.S. ,classificandosi al 3° posto ex-aequo per una lirica in lingua siciliana e una segnalazione al merito per una poesia in lingua italiana.



Continuano i riconoscimenti per il poeta e scrittore Salvatore Amico che si è classificato al 2° posto ex-aequo per una poesia in lingua poetica siciliana, domenica 3 luglio 2022 presso il Teatro Tempio Giunone - Valle dei Templi di Agrigento. Il "Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta" è giunto alla XXIII edizione, promosso dal Centro artistico culturale "Renato Guttuso" di Favara presieduto da Lina Urso Gucciardino. Grazie alla disponibilità del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento il Premio è approdato quest'anno nella prestigiosa ed unica location del Teatro Tempio di Giunone. Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell'arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al Concorso letterario. Tanti gli elaborati provenienti da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero. Nel corso della serata è stato premiato anche l'attore Gianfranco Jannuzzo. Oltre questo riconoscimento Salvatore Amico è stato premiato presso l'aula magna dell'Università di Messina alla X edizione del Premio poetico-letterario internazionale A.S.A.S. ,classificandosi al 3° posto ex-aequo per una lirica in lingua siciliana e una segnalazione al merito per una poesia in lingua italiana.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare