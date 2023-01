Cronaca 582

Il procuratore di Trapani sulle intercettazioni: "Noi pm trattati come un'associazione a delinquere"

Quanto a Messina Denaro il procuratore non si stupisce delle rete di complicità. ''Questa è Trapani. Una roccaforte, se la definizione non risultasse ormai perfino patetica"

''Sembra che le intercettazioni siano un capriccio dei pm che giocano a spiare le persone. Veniamo trattati come un'associazione a delinquere''. Lo dice in un'intervista alla Stampa il procuratore di TRAPANI Gabriele Paci. Quanto a Messina Denaro il procuratore non si stupisce delle rete di complicità. ''Questa è TRAPANI. Una roccaforte, se la definizione non risultasse ormai perfino patetica. Questo era un paradiso fiscale per i corleonesi. Banche, finanziarie e prestanome come in Lussemburgo. Riina passava le estati tra Mazara e Castelvetrano, investiva in terreni e immobili. Si appoggiò ai trapanesi per vincere la guerra di mafia contro i palermitani, incoronando il fedelissimo padre di Messina Denaro, don Ciccio, come capo provinciale''.

Quanto all'oggi ''l'immagine della città è cambiata, il sostrato sociale e criminale no''. Tornando sulle intercettazioni, sottolinea il procuratore di TRAPANI, ''sono imprescindibili per corruzione e reati economici''. Il ministro denuncia abusi. ''Quali? Quanti? Si è violata la legge? Ha gli strumenti per accertarlo e, nel caso, intervenire''. Quanto alla scarsa sensibilità sulla privacy per Paci ''è una questione di preparazione, di cultura. Ma attenzione a non buttare il bimbo con l'acqua sporca''. Senza intercettazioni non si possono fare le indagini? ''Per reati come la corruzione, le possibilità sono nulle. Se la politica vuole elevare la privacy a valore assoluto, a scapito di ogni esigenza di sicurezza collettiva, lo dica. La privacy è più importante della corruzione? Ne prenderemo atto. Ma sia chiaro che significa chiudere gli occhi di fronte a una radicata realtà criminale''. In questi anni ''abbiamo non solo neutralizzato la cupola stragista, ma chiuso le scuole di formazione dei nuovi quadri. Impedendo che un nuovo Messina Denaro crescesse "sulle mie ginocchia", come diceva Riina. Per farlo, abbiamo tagliato l'erba ogni giorno, con la legislazione antimafia. Ora per qualcuno il tagliaerba non serve più''. (Adnkronos)



