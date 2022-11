Cronaca 509

Il processo Montante si farà a Catania: designati dal Procuratore i pm etnei

Intanto a Caltanissetta diventa procuratore aggiunto Nicolò Marino, che è parte civile nel processo

Redazione

E' arrivata l'ufficialità: il maxi processo di Caltanissetta sul "Sistema Montante" sarà trasferito da Caltanissetta a Catania in seguito alla nomina del neo procuratore aggiunto Nicolò Marino, parte civile del processo. La scelta è stata ufficializzata oggi dal Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che ha designato la Procuratrice aggiunta di Catania Agata Santonocito e i pm Valentina Margio e Luca Volino "per la trattazione del processo" e per "l’esame preparatorio del copioso fascicolo processuale".

Il nuovo procuratore aggiunto della Direzione distrettuale di Caltanissetta Nicolò Marino ha ottenuto 13 preferenze su Pasquale Pacifico, attuale sostituto procuratore della Dda nissena (9 consensi). Il plenum del Csm è di pochi giorni fa. La nomina è arrivata dopo una lunga e ampia discussione, nel corso della quale è stato deciso il nome dell’altro vicario nella procura distrettuale nissena guidata da Salvatore De Luca e dall’aggiunto Roberto Condorelli. Nel processo Montante sono imputati oltre all’ex paladino dell’antimafia anche rappresentanti delle forze dell’ordine, imprenditori e politici, tra cui l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta e l’attuale governatore Renato Schifani.



