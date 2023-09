Attualita 683

Il Primo Parco dello Stile di Vita Mediterraneo di Caltanissetta presentato a Torino al Salone mondiale del Turismo dei patrimoni Unesco

Fra i tanti, degno di nota, l’importante percorso di dialogo da attivare fra la Sicilia, la Calabria e i suoi Parchi

Redazione

Il 22 settembre a Torino, in occasione del Salone mondiale del Turismo for World Heritage Sities, grande successo per la presentazione ufficiale del “Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo” all’interno di un nutrito programma scientifico dedicato ai riconoscimenti UNESCO. In un primo incontro, organizzato dal Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, sono stati presentati due patrimoni immateriali riconosciuti dall’UNESCO: la siciliana Opera dei Pupi e la Dieta Mediterranea.

Presenti, oltre Daniele Licciardello, funzionario del Dipartimento regionale, anche Rosario Perricone, direttore del Museo Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino”di Palermo, e Francesco Nicoletti, assessore alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta, nella qualità di soggetto promotore del Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo. Nel pomeriggio un secondo incontro, coordinato da Daniele Licciardello della Regione Siciliana, è stato dedicato esclusivamente all’approfondimento dell’iniziativa del Parco alla presenza di alcuni partner.

Dopo la presentazione del Parco realizzata dall’assessore Francesco Nicoletti, hanno parlato Chiara Ottaviano, docente universitaria, storica oltre che regista e produttrice cinematografica impegnata nel campo della Public History, la quale ha fornito esempi per la promozione e valorizzazione della cultura mediterranea; Paolo Morsellino, promotore del Polo Segestano del Parco, il quale ha raccontato l’avvio dell’esperienza nella Sicilia occidentale; ed Ester Colombo, tesista sullo Stile di Vita Mediterraneo, che ha esaminato la genesi storica, scientifica e antropologica e normativa della Dieta Mediterranea e le sostenibilità sociale, politica, istituzionale ed economica. In entrambi gli incontri è stato integralmente mostrato ad una sala interessata il video promozionale del territorio nisseno e del Parco, realizzato all’interno del progetto MD.net e presentato per la prima volta, sempre a Torino in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, nel mese di settembre 2022.

Il Salone, oltre ad ufficializzare il Parco nel mondo UNESCO, ha consentito l’avvio di collaborazioni per la diffusione del progetto strategico di Caltanissetta in altri territori italiani. Fra i tanti, degno di nota, l’importante percorso di dialogo da attivare fra la Sicilia, la Calabria e i suoi Parchi, in vista di una futura collaborazione territoriale possibile. “Insieme a Daniele Licciardello della Regione Siciliana, Alfonso Grillo, commissario straordinario Parco Naturale delle Serre della Calabria, Ilario Trecosti, direttore del Parco Nazionale della Sila, Maria Prigoliti, della Regione Calabria, Giorgio Durante, giornalista enogastronomico e formatore ITS agroalimentare, e Anna Stefanizzi, guida naturalistica abilitata e operatrice turistica della Sila – dichiara l’assessore Nicoletti -, abbiamo ragionato insieme sul fatto che queste due bellissime regioni contigue, autonomamente stanno lavorando per promuovere di fatto la risorsa comune dello Stile di Vita Mediterraneo attraverso la valorizzazione della biodiversità, dell'ambiente, della mobilità lenta, della tutela del paesaggio, della enogastronomia tipica, genuina e di qualità, e della cultura locale. Un percorso intriso di valori fatti di relazione, lentezza e convivialità, che punta alla valorizzazione di un modello di sviluppo sostenibile, a misura d'uomo, per il benessere e la qualità della vita, che oggi più che mai è necessario ritrovare, perseguire e rilanciare nell'interesse delle comunità locali” conclude l'assessore Nicoletti. Per approfondimenti, nella pagina Facebook del Parco (www.facebook.com/profile.php?id=100094618689996) sono disponibili le dirette e le interviste realizzate.



