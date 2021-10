Attualita 256

Il prezzo del pane è destinato ad aumentare del 30%, panificatori di Gela lanciano appello al governo

Negli ultimi mesi si è verificato un aumento delle materie prime e dei costi di produzione

Redazione

23 Ottobre 2021 11:24

Incontro a Gela tra l'associazione Casartigiani del Golfo di Gela e panificatori per discutere dell'aumento del prezzo del pane. Nel corso della riunione è emerso che si è verificato un aumento smisurato nel mese di settembre del costo delle farine, per alcune di esse addirittura fino al 100% rispetto al costo di agosto. Si è inoltre verificato un aumento del costo di tutte le fonti energetiche, gas, luce e materie prime per i forni. "Alla luce di un quadro così drammatico, tutti gli imprenditori presenti alla riunione - si legge in una nota - hanno espresso la necessità di prevedere un aumento del prezzo del pane. Si precisa che l’aumento ipotizzato è mediamente del 30% ma comunque ben al di sotto del valore medio degli aumenti smisurati delle materie prime e delle fonti energetiche che i suddetti stanno subendo.

Casartigiani pertanto, si fa carico di incontrare le altre associazioni di Categoria per discutere insieme le problematiche del settore. “Facciamo un appello allo Stato – afferma il presidente di Casartigiani Gela, Antonio Ruvio - affinchè possa attuare misure adeguate per calmierare i prezzi, magari intervenendo sulle tasse delle materie prime. Bisogna garantire la possibilità che tutti possano acquistare un bene di prima necessità come il pane, e preservare il presente ed il futuro delle imprese panificatrici e dei suoi lavoratori”. "Di qui l’esigenza posta dall’associazione di categoria di scongiurare il rischio di una guerra del pane. L’iniziativa è stata comunicata anche al Prefetto di Caltanissetta in un’ottica di collaborazione data la delicatezza della questione in oggetto".



© Riproduzione riservata

