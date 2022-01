Cronaca 902

Il presidente della delegazione Ascom di Gela replica al questore: "Sono stato frainteso, grande stima per le forze dell'ordine"

La replica del questore Emanuele Ricifari: "Prendiamo atto della doverosa precisazione, in futuro auspichiamo maggiore prudenza nei giudizi"

Rita Cinardi

16 Gennaio 2022 17:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-presidente-della-delegazione-ascom-di-gela-replica-al-questore-sono-stato-frainteso-grande-stima-per-le-forze-dellordine Copia Link Condividi Notizia

"Mi spiace, che il Questore di Caltanissetta Dr. Emanuele Ricifari, abbia frainteso le mie parole, premetto che ho grande stima e rispetto per le forze dell’ordine, con cui sempre abbiamo collaborato con fiducia, specie in questo momento di pandemia, sono al fianco dei commercianti e cittadini, per far rispettare le regole oltre che aiutarli nella loro comprensione". A scrivere è il presidente della delegazione Ascom Sicilia di Gela Paolo Armando Grimaldi. "Elogio - continua Grimaldi - per il tempestivo intervento della volante di Polizia che si è recata sul posto in tempi brevissimi, e con altrettanta solerzia ha individuato il sospettato della rapina in Centro storico. Come da mio ruolo, da rappresentante di categoria, ho portato avanti la voce dei commercianti, da anni chiedo nelle sedi opportune che venga istituito in Corso Vittorio Emanuele, un presidio fisso delle forze dell’ordine, basterebbero degli agenti che con la loro solo presenza diano ai cittadini e commercianti quel senso di sicurezza e protezione, in una zona particolarmente frequentata. Siamo sempre disponibili a partecipare ai tavoli di confronto per la sicurezza della città, portando il nostro contributo ed esperienza". La redazione di Seguo News ha chiesto una replica al questore Emanuele Ricifari il quale ha dichiarato: "Prendiamo atto della precisazione e del doveroso riconoscimento. Quanto al presidio - continua Ricifari - si osserva che al la della proposta che riguarda competenze di Polizia Locale, il controllo del territorio da parte delle pattuglie delle forze di polizia è nell'ultimo anno aumentato sensibilmente (oltre il 30%) e che i risultati sono del resto riconosciuti sia istituzionalmente che da parte della cittadinanza. In futuro si auspica maggiore prudenza e chiarezza nei giudizi confermando la disponibilità al confronto nell'interesse collettivo".



"Mi spiace, che il Questore di Caltanissetta Dr. Emanuele Ricifari, abbia frainteso le mie parole, premetto che ho grande stima e rispetto per le forze dell'ordine, con cui sempre abbiamo collaborato con fiducia, specie in questo momento di pandemia, sono al fianco dei commercianti e cittadini, per far rispettare le regole oltre che aiutarli nella loro comprensione". A scrivere è il presidente della delegazione Ascom Sicilia di Gela Paolo Armando Grimaldi. "Elogio - continua Grimaldi - per il tempestivo intervento della volante di Polizia che si è recata sul posto in tempi brevissimi, e con altrettanta solerzia ha individuato il sospettato della rapina in Centro storico. Come da mio ruolo, da rappresentante di categoria, ho portato avanti la voce dei commercianti, da anni chiedo nelle sedi opportune che venga istituito in Corso Vittorio Emanuele, un presidio fisso delle forze dell'ordine, basterebbero degli agenti che con la loro solo presenza diano ai cittadini e commercianti quel senso di sicurezza e protezione, in una zona particolarmente frequentata. Siamo sempre disponibili a partecipare ai tavoli di confronto per la sicurezza della città, portando il nostro contributo ed esperienza". La redazione di Seguo News ha chiesto una replica al questore Emanuele Ricifari il quale ha dichiarato: "Prendiamo atto della precisazione e del doveroso riconoscimento. Quanto al presidio - continua Ricifari - si osserva che al la della proposta che riguarda competenze di Polizia Locale, il controllo del territorio da parte delle pattuglie delle forze di polizia è nell'ultimo anno aumentato sensibilmente (oltre il 30%) e che i risultati sono del resto riconosciuti sia istituzionalmente che da parte della cittadinanza. In futuro si auspica maggiore prudenza e chiarezza nei giudizi confermando la disponibilità al confronto nell'interesse collettivo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare