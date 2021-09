Attualita 364

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato ricoverato: ha una polmonite

"Sassoli è stato sottoposto oggi a test antigenico, in seguito ad uno stato febbrile che si è manifestato durante la notte

20 Settembre 2021

Mercoledì 15 settembre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato portato all’Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo le necessarie visite mediche, gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato immediatamente curato. È in buone condizioni». Lo annuncia il suo portavoce Roberto Cuillo. "Sassoli è stato sottoposto oggi a test antigenico e test Pcr anticovid, in seguito ad uno stato febbrile che si è manifestato durante la notte. Entrambi i test hanno dato esito negativo. I medici curanti gli hanno prescritto alcuni giorni di riposo.

Di conseguenza tutti gli impegni del presidente dell'Europarlamento previsti in agenda fino a lunedì 20 sono stati annullati", comunica sempre il suo portavoce.(La Sicilia.it)



