Il premio Dante Alighieri assegnato al fotografo riesino Giuseppe Calascibetta

L’opera fotografica di Giuseppe Calascibetta sarà esposta a Firenze a Palazzo Borghese e pubblicata nel bimestrale d’arte ART NOW

04 Luglio 2021 10:03

Assegnato al fotografo Giuseppe Calascibetta il premio Dante Aligheri, istituito in occasione dei 700 anni della morte del sommo poeta. Il premio è stato conferito all’artista riesino per l’opera fotografica dal titolo BICE come Beatrice Portinari la donna a cui si è ispirato Dante per il personaggio di Beatrice nella Divina Commedia. Un importante riconoscimento internazionale che viene assegnato dal magazine Cultura e Identità allegato al quotidiano Il Giornale, diretto dal regista teatrale e attore televisivo Edoardo Sylos Labini e dal vice direttore Angelo Crespi, giornalista e critico d’arte in collaborazione del mensile d’arte ART NOW diretto dall’editore Sandro Serradifalco.

L’opera sarà esposta il 4 luglio 2021 in occasione del festival Cultura e Identità giunta alla sua quarta edizione. Inoltre l’opera fotografica di Giuseppe Calascibetta sarà esposta a Firenze a Palazzo Borghese e pubblicata nel bimestrale d’arte ART NOW del mese di giugno e luglio 2021. Un altro importante traguardo per l’artista riesino che è stato presente con l’opera La Ballerina del tempo a una collettiva d’arte alla Milano Art Gallery in occasione della presentazione del volume l’Arte in quarantena curata da Paolo Liguori e Salvo Nugnes con i contributi di Vittorio Sgarbi, Oliviero Toscani e molti altri. La stessa opera infatti è stata trasmessa su TGCOM24 e su Canale 5 nella rubrica Mattino Cinque.

“Voglio ringraziare la giovane riesina Daniela Danila che ha posato per me per realizzare questo scatto fotografico che descrive la bellezza e la sensualità della donna come ha fatto Dante Aligheri con la sua Beatrice nell’opera della Divina Commedia. Voglio ringraziare il magazine Cultura e Identità e ART NOW che valorizzano l’arte contemporanea e fanno conoscere nuovi artisti”.



