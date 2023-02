Attualita 167

Il prefetto fa visita agli alunni della scuola di Montedoro, il sindaco: "Giornata memorabile"

All’evento hanno partecipato anche le famiglie degli alunni che hanno offerto un piccolo rinfresco con prodotti tipici

Redazione

14 Febbraio 2023 19:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-prefetto-fa-visita-agli-alunni-della-scuola-di-montedoro-il-sindaco-giornata-memorabile Copia Link Condividi Notizia

Il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, accompagnata dal comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in visita alla scuola di Montedoro. Accolta dal Sindaco, Renzo Bufalino, dagli assessori, Miriam Bonadonna e Saia Rosa, dal Presidente del Consiglio Comunale, Tiziana Salvo e dalla dirigente scolastica, Valeria Vella, il Prefetto ha incontrato gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Montedoro. Un incontro voluto fortemente dal primo cittadino che nel suo intervento non ha esitato a definire la giornata storica: “Questo 14 febbraio 2023 – ha affermato il sindaco Renzo Bufalino - resterà una giornata memorabile per la nostra comunità, poiché mai nessun Prefetto aveva fatto visita alla nostra scuola. Una scuola in cui gli alunni ricevono non solo istruzione, ma anche educazione e formazione da cittadini. Un luogo che per questo va custodito e potenziato e la presenza odierna del Prefetto tra i nostri ragazzi è stato un messaggio di incoraggiamento non indifferente. Abbiamo avuto la conferma di non essere da soli”. All’evento hanno partecipato anche le famiglie degli alunni che hanno offerto un piccolo rinfresco con prodotti tipici. Successivamente Sua Eccellenza ha fatto visita alle due attrazione peculiari di Montedoro: il museo della zolfara “Angelo Petyx” e l’osservatorio astronomico. Prima di tornare in sede ha, inoltre, portato un saluto alla tomba di Lucia Mantione, memore della tragica storia della ragazza montedorese.



Il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, accompagnata dal comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in visita alla scuola di Montedoro. Accolta dal Sindaco, Renzo Bufalino, dagli assessori, Miriam Bonadonna e Saia Rosa, dal Presidente del Consiglio Comunale, Tiziana Salvo e dalla dirigente scolastica, Valeria Vella, il Prefetto ha incontrato gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Montedoro. Un incontro voluto fortemente dal primo cittadino che nel suo intervento non ha esitato a definire la giornata storica: "Questo 14 febbraio 2023 - ha affermato il sindaco Renzo Bufalino - resterà una giornata memorabile per la nostra comunità, poiché mai nessun Prefetto aveva fatto visita alla nostra scuola. Una scuola in cui gli alunni ricevono non solo istruzione, ma anche educazione e formazione da cittadini. Un luogo che per questo va custodito e potenziato e la presenza odierna del Prefetto tra i nostri ragazzi è stato un messaggio di incoraggiamento non indifferente. Abbiamo avuto la conferma di non essere da soli". All'evento hanno partecipato anche le famiglie degli alunni che hanno offerto un piccolo rinfresco con prodotti tipici. Successivamente Sua Eccellenza ha fatto visita alle due attrazione peculiari di Montedoro: il museo della zolfara "Angelo Petyx" e l'osservatorio astronomico. Prima di tornare in sede ha, inoltre, portato un saluto alla tomba di Lucia Mantione, memore della tragica storia della ragazza montedorese.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare