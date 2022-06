Cronaca 156

Il prefetto di Caltanissetta riceve il console generale del Marocco Bouabid Boutaina

Durante l’incontro sono state approfondite diverse tematiche di interesse comune

Redazione

Nella mattinata di oggi, il Prefetto Chiara Armenia ha ricevuto presso il Palazzo del Governo il Console Generale del Marocco in Palermo BOUABID Boutaìna. Durante l’incontro, denotato da un clima di assoluta cordialità, sono state approfondite diverse tematiche di interesse comune. A conclusione della visita, il Prefetto ha ringraziato il Console per l’attenzione che ha voluto riservare alla Prefettura e per le espressioni di apprezzamento profuse nella circostanza per l’accoglienza ricevuta.



