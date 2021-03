Cronaca 241

Il prefetto Cosima Di Stani lascia Caltanissetta: il saluto alla Guardia di Finanza

Il Prefetto ha espresso parole di vivissimo apprezzamento per il proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza

09 Marzo 2021

Nel pomeriggio di ieri, S.E. il Prefetto di Caltanissetta – Dott.ssa Cosima Di Stani – si è recata in visita di commiato al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

L’alta Autorità di Governo, prima di lasciare il capoluogo nisseno per andare a ricoprire il prestigioso incarico presso la Prefettura di Messina, ha voluto salutare personalmente le “Fiamme Gialle” nissene presso la Caserma “Col. E. Ivagnes” ove è stata accolta dal Comandante Provinciale - Col. Andrea ANTONIOLI - e ha poi incontrato i Comandanti di Reparto territoriali e una ridotta rappresentanza di personale del Corpo, per via delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Al saluto era presente anche il Presidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, in rappresentanza del personale in congedo.

Nell’occasione, il Prefetto ha espresso parole di vivissimo apprezzamento per il proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza durante i suoi due anni al vertice della Prefettura di Caltanissetta, nonché per l’attività condotta dal Corpo, complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti e per l’impegno profuso al fine di garantire la sicurezza economico-finanziaria della provincia e per l’importante contributo che le Fiamme Gialle nissene hanno fornito nel concorso, con le altre locali Forze di Polizia, alle delicate attività di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Prefetto Cosima DI STANI per la sua illuminata azione di indirizzo e coordinamento e per la costante vicinanza manifestata al Corpo, le ha formulato le più vive congratulazioni e i migliori auspici per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire, a breve, alla sede di Messina.



