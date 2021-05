Il porto rifugio di Gela trasformato in discarica, il Comitato: "Presidente Musumeci, venga a vedere"

Il porto rifugio di Gela trasformato in discarica, il Comitato: "Presidente Musumeci, venga a vedere"

Oggi il presidente della Regione sarà a Gela per inaugura l'hub vaccinale. Il Comitato del Porto lo invita ad effetture una visita al porto rifugio

Redazione

17 Maggio 2021 12:29

Il Comitato porto del Golfo di Gela, invita il presidente della Regione Nello Musumeci a visitare il porto rifugio, divenuto una sorta di discarica abusiva. Il presidente sarà oggi a Gela alle 18 per inaugurare l'hub vaccinale appena allestito al PalaCossiga. Da qui l'invito rivolto a Musumeci affinchè si renda conto di persona, lo stato in cui versa il porto rifugio di Gela, abbandonato a se stesso e inutilizzabile oramai da oltre 6 anni. "Oggi - scrive il comitato - quando finisce di inaugurare l’hub vaccinale a Gela, Presidente Musumeci, avremmo il piacere che andasse anche a visitare li degrado che c’è nel porto rifugio di Gela, così constata personalmente, come è ridotta la struttura portuale Gelese( Porto rifugio anzi Porto rifiuto) una struttura abbandonato da anni".



