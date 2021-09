Politica 71

Il Porto Rifugio di Gela inserito nella giurisdizione del Ministero delle Infrastrutture

Un'importante opportunità di crescita per tutto il territorio e per l’intero tessuto economico-industriale

Redazione

02 Settembre 2021 17:12

Il Consiglio dei Ministri di oggi, ha dato l’ok al Decreto del Ministero delle Infrastrutture che prevede l’inserimento del Porto Rifugio e del Porto Isola di Gela nella giurisdizione del Ministero, nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Un'importantissima opportunità di crescita per tutto il territorio e per l’intero tessuto economico-industriale che gravita intorno all’attività del porto. Domani, 3 settembre, alle ore 11, presso il Palazzo di Città di Gela, il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il senatore Pietro Lorefice, i deputati all’Ars Nuccio Di Paola e Ketty Damante e la consigliera comunale Virginia Farruggia, daranno maggiori informazioni in conferenza stampa.



