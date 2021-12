Attualita 628

Il poeta e scrittore nisseno Salvatore Amico premiato per un'opera fotografica al "Premio Chiaravalle"

Conferita la Menzione d’Onore alla foto che raffigura la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e il Castello di Pietrarossa

Redazione

28 Dicembre 2021 10:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-poeta-e-scrittore-nisseno-salvatore-amico-premiato-per-unopera-fotografica-al-premio-chiaravalle Copia Link Condividi Notizia

Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore nisseno professore Salvatore Amico. Questa volta non per la poesia o la narrativa ma per un’opera fotografica presentata al Premio Chiaravalle sul tema: Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia città, organizzato dal Centro Studi di Cultura e Società di Torino. La Giuria dell’XI edizione del Premio ha ritenuto di conferire la Menzione d’Onore alla foto che raffigura la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e il Castello di Pietrarossa. Considerate le incertezze dovute alla pandemia, la premiazione è prevista in videoconferenza sabato 15 gennaio. Durante la premiazione le fotografie premiate verranno condivise sullo schermo e commentate criticamente dalla Giuria. Inoltre, la fotografia premiata verrà pubblicata sul Catalogo ed inserita nella Mostra Virtuale che verrà allestita in Video Consultazione e postata sia su Facebook, nella pagina di gruppo di Cultura e Società che sul sito dell’Associazione.



Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore nisseno professore Salvatore Amico. Questa volta non per la poesia o la narrativa ma per un'opera fotografica presentata al Premio Chiaravalle sul tema: Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia città, organizzato dal Centro Studi di Cultura e Società di Torino. La Giuria dell'XI edizione del Premio ha ritenuto di conferire la Menzione d'Onore alla foto che raffigura la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e il Castello di Pietrarossa. Considerate le incertezze dovute alla pandemia, la premiazione è prevista in videoconferenza sabato 15 gennaio. Durante la premiazione le fotografie premiate verranno condivise sullo schermo e commentate criticamente dalla Giuria. Inoltre, la fotografia premiata verrà pubblicata sul Catalogo ed inserita nella Mostra Virtuale che verrà allestita in Video Consultazione e postata sia su Facebook, nella pagina di gruppo di Cultura e Società che sul sito dell'Associazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare