Il piccolo gelese Flavio Alessi, stella del film "Il pescatore di telline"

Il film, dopo la prima assoluta a Catania, città in cui è stato girato, domenica 13 marzo alle 18 verrà proiettato a Gela

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco e gli assessori Cristian Malluzzo e Nadia Gnoffo hanno accolto questa mattina a Palazzo di Città il piccolo Flavio Alessi, stella del film “Il pescatore di telline”, una produzione Colata Lavica diretta da Zoom Filmmakers, scritta da Lilia Romeo e con Pippo Franco. Un film per tutti, grandi e piccini, con tanti contenuti importanti e temi molto delicati dalla doppia finalità educativa e didattica, infatti sarà proiettato anche nelle scuole. Intanto, però, dopo la prima assoluta a Catania, città in cui è stato girato, domenica 13 marzo alle ore 18 sarà proiettato al cinema Hollywood.

Flavio, che ora ha 10 anni ma ne aveva 8 all’epoca delle riprese, è arrivato in Municipio con mamma Irene, e un ringraziamento ai genitori per il prezioso supporto è stato rivolto sia dagli amministratori che dai referenti dell’associazione Colata Lavica. Nel film, che parla delle storie che si incrociano di due famiglie, una ricca ma disonesta e una povera ma onesta, Flavio interpreta Lucio Coco, il figlio del pescatore di telline. “E’ stata un’emozione forte e una esperienza davvero particolare, anche se stancante – ha dichiarato il giovanissimo attore - che mi ha permesso di conoscere e confrontarmi con personaggi del calibro di Pippo Franco che da una vita calcano i palcoscenici”.

“Nel complimentarmi con tutti voi per il lavoro svolto, - ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco - ci tengo a sottolineare che noi come amministrazione ci siamo e ci saremo sempre, per tutto quello che dovesse servire. Un plauso va a Flavio non solo per il talento, ma anche per l’umiltà e per la preparazione dimostrate. Questa pellicola è un veicolo di promozione sana per la nostra terra, in linea con i percorsi di crescita culturale e turistica che vogliamo promuovere e sostenere nella nostra città, e non vediamo l’ora di vederlo, domenica al cinema Hollywood. Mi auguro che, per i nuovi progetti del futuro dell’associazione Colata Lavica, si tenga in considerazione proprio Gela. Inoltre, dato che nel film si trattano tematiche forti come il bullismo e il rapporto tra docenti e minori, credo sia importante portarlo nelle scuole e lo faremo anche noi grazie al lavoro dell’assessore all’Istruzione Nadia Gnoffo”.

“Purtroppo, - ha aggiunto l’assessore Malluzzo - abbiamo saputo della partecipazione di Flavio a questo film solo quando le riprese erano già terminate da un po’ , e abbiamo subito dato la nostra disponibilità come amministrazione per sostenere l’iniziativa. Flavio è un talento gelese che conosciamo bene perché ha partecipato a tante manifestazioni culturali, lanciando anche messaggi che fanno riflettere. Per questo, complimentandoci con lui per questo film che lo porterà sul grande schermo, gli auguriamo il meglio per il futuro e per la sua carriera”.



