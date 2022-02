Attualita 1143

Il piccolo Damiano visita gli uffici della questura di Caltanissetta: sogno realizzato

Il piccolo ha avuto l'opportunità di effettuare un mini tour accompagnato dal padre

Redazione

"Il piccolo Damiano, che frequenta il quarto anno della scuola primaria, aveva il desiderio di visitare la Questura di Caltanissetta e - come si legge in un post su Facebook - sabato scorso, dopo aver indossato la sua uniforme della Polizia di Stato d’ordinanza, accompagnato dal padre ha fatto un mini tour nei nostri uffici. Damiano è stato accolto dai poliziotti della sezione volante, gli è stato spiegato come funziona la smart della Polizia di Stato e ha fatto un giro in sala operativa. Prima di lasciare gli uffici della Questura un’ultima foto davanti al nostro labaro, con il saluto alla visiera".



