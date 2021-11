Il personale del 118 di Caltanissetta ricorda il copilota Sergio Torre: 10 anni fa morì nell'incidente dell'elisoccorso

Ricorre oggi il decimo anniversario dell'incidente dell'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, in cui perse vita il copilota Sergio Torre. Oggi è stato ricordato con una piccola celebrazione in elipista. A ricordarlo padre Giuseppe Anfuso, che ha letto una preghiera, e i colleghi dell'elisoccorso. La mattina del 9 novembre l'eliambulanza I-Dams della Inaer Aviation Spa, decollata dalla postazione "Sant' Elia", precipitò nelle campagne di Borgo Lupo, una frazione di Mineo. Al comando il pilota Luca Troja che rimase lievemente ferito. Nello schianto perse la vita il copilota Sergio Torre, 44 anni di Milazzo, mentre rimasero feriti l'infermiere professionista nisseno Antonio Giuffrida, 52 anni, il medico anestesista Rita Di Manno, 54 anni di Nissoria, e la pensionata Angela Bonello, 64 anni di Palma di Montechiaro che - colta da un ictus - doveva essere trasferita all' ospedale di Messina.