Il "Patto di vicinato" a Caltanissetta, formazione in Prefettura per i coordinatori

Incontro mercoledì pomeriggio alla presenza del sindaco Gambino e delle forze dell'ordine

Nel tardo pomeriggio di ieri, nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Chiara Armenia, alla presenza del Sindaco del Capoluogo, Arch. Roberto Gambino, e dei vertici delle Forze dell’ordine, ha dato il via agli incontri programmati per la formazione dei coordinatori, nell’ambito del protocollo d’intesa denominato “Controllo di vicinato” sottoscritto lo scorso 3 maggio.

Nel rivolgere agli addetti ai lavori un saluto e gli auguri di buon lavoro, il Prefetto ha ringraziato i presenti per il contributo determinante fornito e ha rimarcato come l’azione formativa inaugura la fase prettamente operativa del Patto che, una volta entrato a regime, favorirà forme di sicurezza partecipata della cittadinanza sul territorio. Il controllo di vicinato, infatti, ha sottolineato il Prefetto, mira a promuovere la realizzazione di una rete capace di accrescere lo spirito di comunità e di cooperazione, stimolando comportamenti proattivi ispirati alla prossimità e alla non indifferenza.

Nel corso dei saluti, il sindaco Gambino ha espresso profonda gratitudine per l’incontro che dà un concreto impulso agli adempimenti necessari all’attuazione dell’accordo che, unitamente alla recente intensificazione dei controlli e all’ampliamento del sistema di videosorveglianza in determinate zone della Città, contribuirà ad accrescerne la sicurezza percepita.

L’importanza del percorso formativo è stata ribadita anche dal Questore, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante provinciale della Guardia di finanza che hanno evidenziato come, al fine di assicurare un corretto scambio informativo con le rispettive Sale operative, è necessario che i coordinatori acquisiscano meccanismi di comunicazione efficaci ed effettivamente capaci di coadiuvare l’azione delle Forze di polizia diretta alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e, più in generale, delle fattispecie delittuose.

Prima di lasciare spazio alla lezione formativa, il Prefetto, nel rinnovare l’auspicio che l’impegno di ciascuno possa concorrere al generale e concreto rafforzamento della sicurezza a Caltanissetta, ha ricordato che l’incontro di ieri rappresenta il primo di una serie di incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane, sempre presso la Prefettura, per poter così, poi, dare concreta attuazione al Patto.



