Il partito Socialista Italiano si riorganizza: incontro sabato all'Hotel Ventura di Caltanissetta

Saranno presenti il segretario nazionale Enzo Maraio ed il segretario regionale Nino Oddo

Redazione

Si terrà sabato pomeriggio, alle ore 16:00, all’Hotel Ventura, un incontro di socialisti a Caltanissetta. Quale il ruolo dei Socialisti nella società della terza repubblica, che ha visto la vittoria del centro destra su una sinistra disunita e in confusione? Questo l’interrogativo a cui dovranno rispondere i partecipanti all’assemblea aperta anche ad amici e simpatizzanti.

Saranno presenti per l’occasione il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio ed il Segretario Regionale Nino Oddo. Perché nel nostro Paese si vuole cancellare la memoria di un ideale e di un movimento che ha una storia gloriosa di 130 anni? Perché non si da merito ad un partito, il P.S.I. che ha contribuito a fare crescere l’Italia, non solo economicamente, facendola diventare la quinta potenza mondiale, e contribuendo con le sue incisive riforme, scuola secondaria obbligatoria, Statuto dei lavoratori, nazionalizzazione energia elettrica, divorzio, solo per citare le più importanti, a fare dell’Italia uno stato civilmente avanzato.

A questi quesiti risponderà nella sua relazione il Consigliere nazionale del partito Giuseppe D’Antona che illustrerà le difficoltà di fare politica in una società, quella odierna, nella quale la politica viene vista come una scelta di potere e non di servizio. Un momento di organizzazione regionale che vedrà presente lo stato dirigente del Partito, chiamati all’incontro dal Segretario Provinciale Saverio Ficarra in vista delle scadenze elettorali che vedranno il Partito Socialista Italiano presente e impegnato a riunire la galassia socialista creata dalla diaspora creatasi dopo la prima Repubblica. SAVERIO FICARRA Segretario Provinciale del Partito Socialista Italiano



