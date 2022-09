Politica 130

Il Partito Democratico di Caltanissetta: "La nostra lista rappresenta l'intera provincia a livello territoriale e generazionale"

Di seguito la nota del Pd sulla presentazione dei candidati alle Politiche e alle Regionali

Redazione

Una conferenza stampa con cui il PD apre una campagna elettorale che intende giocare all’attacco, forte e del radicamento delle candidature che caratterizzano le sue liste per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per l’Assemblea Regionale Siciliana. Il PD inizia questa corsa elettorale scegliendo la strada e la piazza, i luoghi in cui deve tornare la politica, ma anche luoghi simbolo di trasparenza e di rapporto diretto con le persone e con la loro vita reale.

La conferenza stampa, che si è svolta in via Consultore Benintendi, ha visto la presenza del Vicesegretario nazionale PD e Capolista alla Camera dei deputati Peppe Provenzano, affiancato dai candidati all’Assemblea Regionale Siciliana Marco Andaloro, Marina Castiglione (candidata anche al Collegio uninominale del Senato) e Peppe Dicristina, da Martina Riggi, candidata al collegio uninominale della Camera dei deputati, nonché dal segretario del Circolo Faletra Carlo Vagginelli. La lista di candidati che il PD propone ai cittadini rappresenta l’intera provincia, sia territorialmente che sul piano generazionale ed è una lista che coniuga esperienze di partito ed istituzionali con esperienze nell’associazionismo, nel civismo e nel mondo della cultura.

È una lista che contrappone uomini e donne di questa terra a chi immagina la Sicilia e la provincia nissena come un granaio di voti da utilizzare per foraggiare carriere individuali e percorsi personali. Ma la conferenza stampa non è stata solo l’occasione per presentare i candidati e le candidate, è stata anche un’occasione per rimettere al centro di questa campagna elettorale i problemi delle persone e le proposte che il PD intende avanzare per risolverli. La lotta alla crisi energetica ed al caro bollette, la riduzione del costo del lavoro e l’aumento degli stipendi, la promozione del Sud e delle aree interne mediante il pieno riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni.

Ed ancora, la difesa della sanità pubblica e la lotta contro la gestione politica della sanità regionale, gli investimenti in infrastrutture, la promozione dei beni culturali mediante nuove risorse da destinare ai siti archeologici in abbandono. Queste sono le parole d’ordine con cui il PD intende affrontare le prossime settimane di campagna elettorale. Una campagna che si svolgerà casa per casa e strada per strada, incontrando associazioni, comitati e tanti cittadini desiderosi di un vero cambiamento.

Già oggi, del resto, Provenzano ha avuto modo di incontrare associazioni che si occupano di cultura e sociale, comitati di quartiere, artigiani del territorio, reti del volontariato, realtà con le quali si è discusso del futuro del nostro territorio e delle iniziative da promuovere per farlo uscire dallo stato di isolamento in cui versa. Iniziative economiche e sociali, dalla lotta alla povertà educativa, al rilancio delle aree interne, al rilancio delle aree industriali mediante le ZES e la decontribuzione, agli investimenti per lo sviluppo locale. Ma per uscire dall’isolamento economico e sociale è necessario innanzitutto uscire dall’isolamento politico che ha caratterizzato la storia recente di Caltanissetta, offrendo a questa provincia una rappresentanza finalmente degna di questo nome. È questa l’ambizione e la sfida che intende lanciare il PD.



