Eventi 68

Il Panathlon Club Caltanissetta presenta il libro "Nino Benvenuti - Un campione per amico" di Gianni Virgadaula

L’incontro avrà luogo sabato 22 aprile, con inizio alle 11,00, presso l’Auditorium Provinciale "G. Bufalino" di via Libertà

Redazione

Il 4 dicembre 2010 Nino Benvenuti, a cinquant’anni dalla splendida vittoria delle Olimpiadi di Roma, partecipò a Caltanissetta ad un’ iniziativa organizzata dal CONI e dalla Scuola di Sport della Sicilia per celebrare le gesta del campione di boxe e dell’ uomo, che si spendeva in quel tempo per aiutare l’amico-rivale Emile Griffith che viveva un difficile momento della sua vita. Quella presenza in città fu possibile grazie a Gianni Virgadaula, regista, scrittore e giornalista, che ha fatto delle sue grandi passioni, il cinema e la boxe, due importanti percorsi di vita. Per chiudere il cerchio di quanto avvenuto 13 anni fa, il Panathlon Club di Caltanissetta, presieduto da Sergio Maria Marchese, organizza la presentazione del libro “Nino Benvenuti Un campione per amico”, scritto da Gianni Virgadaula ed edito da Maurizio Vetri Editore, con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana. L’incontro avrà luogo sabato 22 aprile, con inizio alle 11,00, presso l’Auditorium Provinciale “G. Bufalino” di Via Libertà a Caltanissetta, che grazie alla collaborazione del Liceo Scientifico “A. Volta”, diretto dal prof. Vito Parisi, vedrà la presenza degli alunni delle classi ad indirizzo sportivo.



