Il palermitano Lo Presti vince il 1° Festival di Scacchi "Città di Caltanissetta"

Grande successo del primo appuntamento organizzato dall'Asd L'Alfiere presieduta da Calamera

Redazione

Grande successo del 1° Festival di Scacchi “Città di Caltanissetta” che si è concluso domenica sera nella splendida cornice di Palazzo Moncada. L’Asd L’Alfiere ha organizzato questa manifestazione in collaborazione con il Rotaract di Caltanissetta, PA Digitale e con il patrocinio del Comune, portando in città ben 79 scacchisti, provenienti da tutta la Sicilia, che hanno dato vita ad un torneo ricco di emozioni e risultati di rilievo.

Splendido anche il connubio tra sport, arte e cultura offerto dal Moncada, vista la concomitanza dell’evento con le mostre degli artisti Giuseppe Cosentino e Hemmanuel Semilia. Questi i risultati: Open A, 1° Classificato Giulio Lo Presti (PA), 2° Maurizio Genovese (SR), 3° Claudio Catanzaro (PA). I premi di categoria sono andati a Davide Rizzo (EN, 1° 1N) e Danilo Santoro (SR, 1° 2N). Open B, 1° Classificato Davide Pulvirenti (CT), 2° Calogero Savitteri (AG), 3° Paolo Di Martino (CL). Premi di categoria a Antonio Faldetta (PA, 1° U16), Antonino Caruso (CT, 1° Over60) e Antonio Lombardo (PA, 1° 3N).

Open C, 1° Classificato Gabriele Mauro (PA), 2° Flavio Terenzi (CL), 3° Gaspare Sirone (CL). Premi di categoria a Samuele Vecchio (CL, 1° U16) e Filippo Licenziato (EN, 1° U12). L’assessore allo Sport e Cultura Fabio Caracausi, premiando i vincitori, ha sottolineato come l’amministrazione comunale sia sempre impegnata a sostenere iniziative come questa, che danno risalto e visibilità alla nostra città.

A fine premiazione, il presidente de L’Alfiere Angelo Calamera ha salutato tutti i partecipanti dando loro appuntamento al prossimo anno, esprimendo anche la speranza che eventi come questo possano contribuire a diffondere tra i ragazzi della nostra città la passione per quello che è considerato lo sport della mente per eccellenza, allargando la platea di frequentatori dell’associazione presso il Dopolavoro Ferroviario.



