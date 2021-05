Attualita 118

Il PalaCossiga a Gela diventa hub vaccinale: tutto pronto domani per l'inaugurazione

Il palazzetto dello sport, situato a Marchitello, da anni era in stato di abbandono. Adesso rivedrà la luce

Redazione

16 Maggio 2021 12:18

Sarà inaugurato domani, alle 9, l'hub vaccinale realizzato al Palacossiga di Gela. Prevista nel pomeriggio, alle 17, la presenza del presidente della Regione Nello Musumeci. LAsp e la Protezione Civile hanno individuato nel PalaCossiga la location più idonea per allestire l'hub vaccinale. Si trova in periferia, non ci sono problemi di parcheggio, al momento è inutilizzata ed è perfetta dal punto di vista strutturale perchè presenta numerose uscite di sicurezza, zone interne deputate all'attesa e un impianto di aerazione perfettamente funzionante che il Comune ha da poco provveduto a far sistemare. I lavori di ripristino del palazzetto, in stato di abbandono da anni, sono stati realizzati dalla Ghelas Multiservizi.

Ad annunciare l'apertura dell'hub, è stato lo stesso presidente della Ghelas, Francesco Trainito con un post su Fb: "Da domani mattina alle 9.00 - scrive Trainito - si inizia a vaccinare al Palacossiga. Non c'era modo più bello per restituire il palazzetto alla città, per la prima volta in regola con tutte le autorizzazioni. Un grazie da parte mia a tutti i collaboratori della Ghelas Multiservizi SpA, che anche oggi stanno lavorando per completare gli ultimi particolari". Per volere dell'amministrazione comunale, il tetto è stato pitturato con vernice intumescente, l'illuminazione d'emergenza è stata attivata e la sostituzione degli idranti è stata effettuata



