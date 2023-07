Sport 712

Il nuotatore nisseno Riccardo Locicero pluricampione regionale: sul gradino più alto del podio per ben 6 volte

Il giovane serradifalchese si è laureato campione regionale in diverse discipline

Redazione

Si sono svolti dal 20 al 23 luglio 2023 i campionati regionali di nuoto Fin nell'impianto del Cus Unime. Il giovane serradifalchese Riccardo Locicero in forza alla Fenice Nuoto di Enna si è laureato campione regionale nei 50 dorso, nei 100 dorso, nei 200 dorso, nei 200 misti ed inoltre campione regionale nella 4x 100 sl e nella 4x 200 sl. In tutte queste gare ha ottenuto il pass per partecipare ai prossimi campionati italiani che si terranno a Roma ad agosto. Ha infine ottenuto un bronzo nei 50 sl ed un argento nei 100 sl ed argento nella 4 x 100 mista.Un grandissimo campionato che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio per ben sei volte



