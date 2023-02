Sport 645

Il nisseno Liborio Salerno è campione nazionale di Karate categoria Master: "Dedico la vittoria al mio maestro"

Lo sportivo nisseno era stato allenato da Calogero Viticchié, scomparso improvvisamente lo scorso 8 febbraio

Rita Cinardi

Il nisseno Liborio Salerno è campione italiano di Karate nel Kata categoria veterani. Il campionato che lo ha incoronato campione d'Italia si è svolto a Volta Mantovana e per prepararsi alla gara Liborio Salerno si era allenato con il suo mestro Calogero Viticchiè, scomparso l'8 febbraio scorso per un malore improvviso. E' a lui che dedica la sua vittoria. "Ci siamo allenati tanto insieme - ha detto il campione di Karate - e poi questa morte improvvisa mi ha lasciato sconvolto. Ma alla fine ho trovato la forza per completare quello che avevo iniziato con lui. Gli dedico questa medaglia e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me". Liborio Salerno fa karate da 37 anni, fin da quando era bambino. E' cintura nera 7 Dan e ha già vinto 3 mondiali, 3 europei, 26 campionati nazionali, 35 regionali. Nell'ultima gara ha sconfitto il campione del mondo in carica, arrivato secondo.



