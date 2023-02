Politica 303

Il nisseno Giuseppe Licata eletto consigliere regionale in Lombardia

Sindaco di Lozza dal 2014 ha ottenuto un seggio in Regione, quello assegnato ad Azione – Italia Viva

Redazione

14 Febbraio 2023 17:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-nisseno-giuseppe-licata-eletto-consigliere-regionale-in-lombardia Copia Link Condividi Notizia

Il nisseno Giuseppe Licata, 45 anni, Ingegnere informatico, trasferitosi in Lombardia sedici anni fa perché vincitore di concorso come responsabile informatico della Prefettura di Varese, è uno dei consiglieri regionali eletti in Lombardia.

Licata è Sindaco di Lozza dal 2014 dove vive e dove è stato riconfermato per il secondo mandato con il settanta per cento dei voti. In precedenza è stato eletto due volte in consiglio provinciale occupandosi in particolare di politiche del lavoro, bandi europei, digitalizzazione e bilancio. Coordinatore provinciale di Italia Viva e oggi eletto consigliere regionale (tra i sette consiglieri nella provincia di Varese e tra i tre consiglieri regionali del Terzo Polo).

Un risultato che premia il lavoro fatto come primo cittadino e consigliere provinciale: «Sono molto soddisfatto – commenta Licata – Sono consapevole che il partito non ha ottenuto risultati soddisfacenti ma la via del riformismo è lunga e non l’abbandoneremo. Porterò avanti le battaglie per il nostro territorio e la nostra comunità, battaglie che ho perseguito già da sindaco e in Provincia»



Il nisseno Giuseppe Licata, 45 anni, Ingegnere informatico, trasferitosi in Lombardia sedici anni fa perché vincitore di concorso come responsabile informatico della Prefettura di Varese, è uno dei consiglieri regionali eletti in Lombardia.

Licata è Sindaco di Lozza dal 2014 dove vive e dove è stato riconfermato per il secondo mandato con il settanta per cento dei voti. In precedenza è stato eletto due volte in consiglio provinciale occupandosi in particolare di politiche del lavoro, bandi europei, digitalizzazione e bilancio. Coordinatore provinciale di Italia Viva e oggi eletto consigliere regionale (tra i sette consiglieri nella provincia di Varese e tra i tre consiglieri regionali del Terzo Polo). Un risultato che premia il lavoro fatto come primo cittadino e consigliere provinciale: «Sono molto soddisfatto - commenta Licata - Sono consapevole che il partito non ha ottenuto risultati soddisfacenti ma la via del riformismo è lunga e non l'abbandoneremo. Porterò avanti le battaglie per il nostro territorio e la nostra comunità, battaglie che ho perseguito già da sindaco e in Provincia»

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare