Cronaca 915

Il nisseno Giovanni Signer è il nuovo questore di Bari

Dopo l'incarico a Caltanissetta e a Brescia arriva la nuova destinazione

Redazione

02 Novembre 2022 09:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-nisseno-giovanni-signer-e-il-nuovo-questore-di-bari Copia Link Condividi Notizia

Il questore di Brescia Giovanni Signer è stato destinato ad altro incarico. Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe e breve arrivare l’annuncio: il dirigente superiore della Questura dovrebbe trasferirsi a Bari.

Dopo due anni di servizio in città, durante i momenti più critici della pandemia, Signer, di origini nissene, già a capo delle questura di Savona e Caltanissetta, si sposterà in Puglia per un nuovo incarico. Ancora non è noto il nominativo del sostituto per la Leonessa.



Il questore di Brescia Giovanni Signer è stato destinato ad altro incarico. Manca ancora l'ufficialità, ma dovrebbe e breve arrivare l'annuncio: il dirigente superiore della Questura dovrebbe trasferirsi a Bari.

Dopo due anni di servizio in città, durante i momenti più critici della pandemia, Signer, di origini nissene, già a capo delle questura di Savona e Caltanissetta, si sposterà in Puglia per un nuovo incarico. Ancora non è noto il nominativo del sostituto per la Leonessa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare