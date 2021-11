Eventi 527

Il nisseno Aurelio Cutaia al campionato nazionale "Pizza Doc" in provincia di Salerno

Fantasia e amore per il lavoro fanno di lui un ottimo pizzaiolo

Redazione

08 Novembre 2021 21:10

Il pizzaiolo nisseno Aurelio Cutaia al campionato nazionale "Pizza Doc" che si tiene oggi e domani a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Cutaia, 46 anni, lavora nel campo della ristorazione da quando ne aveva appena 16. In Campania, nella terra della pizza per eccellenza, potrà far conoscere la sua bravura che negli anni lo ha fatto apprezzare da moltissimi nisseni. Fantasia e amore per il lavoro fanno di lui un ottimo pizzaiolo. E chissà che un nisseno possa vincere il titolo di pizzaiolo proprio in Campania. Ne sapremo di più domani quando il campionato sarà concluso.



