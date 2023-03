Eventi 313

Il musical "Caravaggio - la fuga" di Marco Savatteri è il prossimo appuntamento al teatro Regina Margherita di Caltanissetta

L'appuntamento nella rassegna "Svelamenti": sul palco 18 performer professionisti e la partecipazione straordinaria di Rinaldo Clementi

Redazione

Continua con uno straordinario spettacolo fuori abbonamento la stagione teatrale “Svelamenti” al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Dopo “Al passo coi templi - Il risveglio degli dei” alle Cave di Sabucina, “Il bosco incantato” a Piazza Garibaldi e “Arte a Palazzo” in occasione dell’inaugurazione di Palazzo Moncada, la Savatteri Produzioni, in collaborazione con la Casa del Musical, torna a Caltanissetta con l’opera “Caravaggio - La fuga”, in programma domenica 26 marzo alle ore 18.00.

Un atto unico molto coinvolgente con musiche e liriche originali proposte dal vivo da 18 performer professionisti, e con la partecipazione straordinaria di Rinaldo Clementi nel ruolo del Cardinale Del Monte. In scena duelli all’ultimo sangue, danze, canti, dialoghi appassionati, per una narrazione dal ritmo incalzante, rapido e spezzato, che catapulta nel ‘600, tra arte, mistero e poesia, alla scoperta delle due anime di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. L’Arte e la distruzione dell’Arte. L’uomo come demiurgo che plasma colore e materia dando vita ad opere eterne, e l’uomo come titano, forza distruttrice di ciò che ha creato.

Genialità ed umanità, bagliore ed ombre, opere e scandali. Il musical “Caravaggio - La fuga” trasporterà il pubblico in un viaggio fatto di tinte esuberanti, scene di vita quotidiana e cruda, e in un salto continuo tra passato e presente, con storie dette e non dette, parlerà di Caravaggio, maestro del colore e della luce, uomo rissoso che fece scandalo. La scenografia è una piazza in cui pulsa il cuore della vita vera di Roma in tutte le sue contraddizioni, squallida e santa, bella e tentatrice.

“Questa caotica storia – spiega Marco Savatteri nelle note di regia - è il pretesto per conoscere o ri-conoscere il sommo Caravaggio, per tentare di afferrarlo nella sua vita in corsa, ma lo spettacolo è soprattutto un monito per ricordare l’importanza e la sacralità del Patrimonio artistico da tutelare: perché distruzione volontaria di un’opera è un reato imperdonabile. “Caravaggio - La fuga” contempla l’arte e ne definisce la sacralità, come postulato da sigillare nelle nostre coscienze”.

Lo spettacolo, arricchito da eleganti costumi barocchi, con una scenografia dinamica ed eleganti coreografie, trova forza nelle appassionanti musiche e canzoni originali. “Nel nostro bel Teatro andrà in scena un musical molto coinvolgente su Caravaggio - commenta l’assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale - sul “pittore maledetto” dalla condotta dissoluta. Uomo alla perenne ricerca di un equilibrio tra il suo essere geniale e scandaloso, tra bettole e donne, pennelli e spade”.

Lo spettacolo “Caravaggio - La fuga” andrà in scena domenica 26 marzo alle ore 18.00. Con Albachiara Borrelli, Francesco Buccheri, Aurora Catalano, Gerlando Chianetta, Giuseppe Condello, Ilaria Conte, Martina Di Caro, Giovanni Geraci, Toti Geraci, Gabriel Glorioso, Davide Incandela, Gioele Incandela, Federica Lo Cascio, Giulia Marciante, Chiara Sardo, Chiara Scalici, Turi Scandura, Giovanni Strano e con la partecipazione straordinaria di Rinaldo Clementi. Drammaturgia, musiche originali e regia Marco Savatteri, orchestrazioni Enrico Fallea, arrangiamenti corali M’ Giovanni Scalici, direzione vocale e corale Giulia Marciante, coreografie Gabriel Glorioso e Giovanni Geraci, costumi Valentina Pollicino, scene Alessia D’Amico, combattimento scenico Turi Scandura, oggetti di scena Sofia Cacciatore, sartoria Maria Mitidieri, assistente scenografo Cetti Di Liberto, produzione esecutiva Claudia D’Agostino, service audio – luci Pro Studios fratelli Vassallo. Grazie all’inserimento dello spettacolo nella sezione fuori abbonamento “Famiglie a Teatro”, iniziativa finalizzata a promuovere una maggiore partecipazione agli eventi proposti, il biglietto per questo spettacolo avrà eccezionalmente un costo di soli 5 euro.



