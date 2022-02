Attualita 126

Il mistero della scomparsa di Denise diventa una docuserie: ad annunciarlo è stata la mamma

Il mistero adesso approda in tv e che, secondo quanto previsto, andrà in onda a marzo in streaming su Discovery+

Redazione

18 Febbraio 2022 18:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-mistero-della-scomparsa-di-denise-diventa-una-docuserie-ad-annunciarlo-e-stata-la-mamma Copia Link Condividi Notizia

Lo ha annunciato la madre: il caso di Denise Pipitone rivivrà in una docuserie. Piera Maggio ha svelato l'iniziativa su Facebook, sottolineando che l'obiettivo è far conoscere a tutto il mondo la storia della figlia, scomparsa a 4 anni il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Un mistero mai risolto che adesso approda in tv e che, secondo quanto previsto, andrà in onda a marzo in streaming su Discovery+ e poi in prima serata sul canale Nove. Le date esatte non sono state ancora svelate, ma la notizia della docuserie è stata confermata oggi 18 febbraio da Piera Maggio che nonostante siano ormai trascorsi quasi 18 anni dalla scomparsa della figlia non si è mai arresa e ha tentato tutte le strade per poter conoscere la verità.

“Prossimamente inizierà una Docuserie di quattro puntate - ha scritto su Facebook -, che per noi è diretta alla ricerca di Denise, anche alla possibilità di poter coinvolgere più paesi su questa storia, per avere sempre informazioni su nostra figlia. La speranza di avere la possibilità che qualche ragazza possa riconoscersi in Denise, in noi“. Nel corso degli anni sono state innumerevoli le segnalazioni, tanti i casi sospetti o le ragazze molto somiglianti alla piccola e alla madre sui quali si è indagato. Ma tutti poi si sono rivelati bolle di sapone.

Adesso c'è un altro tentativo da parte di Piera Maggio attraverso una docuserie che potrebbe raggiungere parti del mondo dove la storia della piccola Denise non è ancora arrivata. Si tratta di quattro puntate prodotte da Palomar DOC, come ha svelato il settimanale Sette del Corriere della Sera che ha fatto un approfondimento sull'iniziativa. La regia è stata affidata a Vittorio Moroni, 51 anni, già Nastro d’argento nel 2006 conquistato al David di Donatello come miglior regista esordiente.(Gds.it)



Lo ha annunciato la madre: il caso di Denise Pipitone rivivrà in una docuserie. Piera Maggio ha svelato l'iniziativa su Facebook, sottolineando che l'obiettivo è far conoscere a tutto il mondo la storia della figlia, scomparsa a 4 anni il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Un mistero mai risolto che adesso approda in tv e che, secondo quanto previsto, andrà in onda a marzo in streaming su Discovery+ e poi in prima serata sul canale Nove. Le date esatte non sono state ancora svelate, ma la notizia della docuserie è stata confermata oggi 18 febbraio da Piera Maggio che nonostante siano ormai trascorsi quasi 18 anni dalla scomparsa della figlia non si è mai arresa e ha tentato tutte le strade per poter conoscere la verità. "Prossimamente inizierà una Docuserie di quattro puntate - ha scritto su Facebook -, che per noi è diretta alla ricerca di Denise, anche alla possibilità di poter coinvolgere più paesi su questa storia, per avere sempre informazioni su nostra figlia. La speranza di avere la possibilità che qualche ragazza possa riconoscersi in Denise, in noi". Nel corso degli anni sono state innumerevoli le segnalazioni, tanti i casi sospetti o le ragazze molto somiglianti alla piccola e alla madre sui quali si è indagato. Ma tutti poi si sono rivelati bolle di sapone. Adesso c'è un altro tentativo da parte di Piera Maggio attraverso una docuserie che potrebbe raggiungere parti del mondo dove la storia della piccola Denise non è ancora arrivata. Si tratta di quattro puntate prodotte da Palomar DOC, come ha svelato il settimanale Sette del Corriere della Sera che ha fatto un approfondimento sull'iniziativa. La regia è stata affidata a Vittorio Moroni, 51 anni, già Nastro d'argento nel 2006 conquistato al David di Donatello come miglior regista esordiente.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare