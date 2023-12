Attualita 317

"Il mio fidanzato vegano non vuole carne al buffet delle nozze e litighiamo. Sbaglio a rischiare tutto per una bistecca?": la risposta dell'esperta

La ragazza ha scritto una lettera al Daily Mail. Nel tabloid c'è infatti una rubrica dedicata ai lettori

Redazione

Jane Green è un’autrice di best seller ma anche una firma molto nota del Daily Mail. Su tabloid ha una rubrica nella quale risponde ai lettori, spesso suscitando un dibattito tra i commentatori. Una delle ultime lettere la manda una “carnivora confusa”. In che senso? Ebbene, la donna scrive: “Il mio matrimonio si avvicina e durante i preparativi io e il mio futuro sposo abbiamo avuto modo di discutere diverse volte. Il motivo? Lui è vegano e io no. Io amo molto mangiare la carne. Fino a ora, questa cosa non ha mai rappresentato un problema ma quando abbiamo iniziato a organizzare il ricevimento, ecco che lui mi ha chiesto di non volere carne nel menù, perché sia lui che quasi tutti i suoi familiari sono vegani. Ora, a casa non fa alcuna rimostranza quando mangio carne, ma al buffet delle nozze proprio non la vuole e continuamo a litigare, è così ostinato che sto comiciando a pensare di sposare la persona sbagliata. Ha senso mandare all’aria tutto per una bistecca? Ebbene, come ha risposto l’esperta del Daily? “Cara, la bistecca in sé non un problema ma forse lei sta cominciando a vedere problemi più gradi. Il fatto è che lui non è disposto a prendere in considerazione un compromesso in un’occasione importante per tutti e due e dove verosimilmente metà invitati mangeranno carne. Faccio molta fatica a capire il motivo della sua intransigenza. Se lui non è disposto a scendere a compromessi in questo, forse non lo sarà anche in altri casi. Ti consiglio di ragionarci su e poi di parlare con lui. Almeno hai scoperto questo suo lato prima di sposari e non dopo…“.



