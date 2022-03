Salute 139

Il Ministero della Salute alle Regioni: "Predisporre tamponi e vaccini per i rifugiati dall'Ucraina"

Le Asp locali dovranno predisporre le risorse necessari per l'esecuzione di tamponi e somministrazione di vaccini

Redazione

Il ministero della Salute allerta le Regioni perché predispongano risorse per garantire tamponi e vaccini anti-Covid ai rifugiati dell'Ucraina: "In relazione alla crisi in corso e in previsione dei conseguenti fenomeni migratori verso il nostro Paese, si prega di voler allertare le Aziende Sanitarie Locali ai fini della individuazione e predisposizione di risorse necessarie all'esecuzione di test diagnostici-tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari per infezione da SarsCoV2 ed alla somministrazione di vaccini anti-Covid e altre vaccinazioni di routine per tale popolazione a rischio". Lo indica la nuova circolare ministeriale. La circolare 'Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali' è firmata dal direttore della Prevenzione del dicastero Gianni Rezza e dal direttore programmazione sanitaria Andrea Urbani.



