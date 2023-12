Attualita 145

Il miglior regalo di Natale ai disabili di Caltanissetta? "Permettere un fermata bus sotto casa"

La proposta di Cammarata, portavoce della consulta del volontariato: "Si attivi il servizio attraverso la richiesta con una App"

Redazione

"Credo che il miglior regalo di Natale per i disabili della nostra città sia quello di garantire la fermata degli autobus di linea davanti la loro abitazione, con attivazione della richiesta tramite app". Gianfranco Cammarata, portavoce della consulta del Volontariato, terza età e problemi sociali suggerisce all'Amministrazione comunale di affrontare una delle questioni fondamentali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili, oggi penalizzati, particolarmente quando necessitano di raggiungere i luoghi di cura e di riabilitazione. "Si tratta di accorgimenti che hanno una grande significanza per chi non è nelle condizioni di muoversi agevolmente e per coloro che offrono il loro aiuto alle persone svantaggiate nella mobilità urbana".

Molti soggetti hanno lamentato tale circostanza invalidante e hanno chiesto alle associazioni di chiedere all'Amministrazione comunale una aggiunta contrattuale con la ditta che cura il trasporto urbano. "Si tratta di assicurare la fermata dei bus urbani dinanzi le case di abitazione dei disabili previa attivazione dall'apposita app. Quindi non uno stravolgimento delle normali fermate, bensì poche aggiunte e senza il carattere della continuità, se non necessaria al disabile”.



