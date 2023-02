Cronaca 118

Il meteo in Sicilia, temperature in risalita: sole e clima mite

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque

Redazione

22 Febbraio 2023 07:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-meteo-in-sicilia-temperature-in-risalita-sole-e-clima-mite Copia Link Condividi Notizia

(Fonte Blogsicilia.it) Alta pressione in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso. Salgono ulteriormente le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 13 ed i 19 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 17 a Catania, 13 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, è attesa pioviggine in Liguria e sul Piemonte. Temperature massime grossomodo stazionarie.

Centro: Giornata asciutta, ma con cielo in gran parte coperto su tutte le regioni, soltanto sugli Appennini ci saranno sprazzi di sole.

Resto del Sud: Con l’alta pressione si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per giovedì 23 febbraio, giornata assolata

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto e con piogge sparse; possibili nevicate lungo l’arco alpino.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e con qualche pioggia sparsa sull’alta Toscana. Temperature invariate.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima decisamente mite.

Venerdì 24 febbraio

Nord: Dopo una mattinata con nebbie o cielo coperto, entro sera il tempo peggiorerà con piogge sparse al Nordovest, ma soltanto in nottata.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e localmente nebbioso al mattino. Temperature stazionarie.

Sud: Il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, soltanto sui settori ionici il cielo si presenterà più coperto. Clima mite.



(Fonte Blogsicilia.it) Alta pressione in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso. Salgono ulteriormente le temperature nell'isola. Massime comprese tra i 13 ed i 19 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 17 a Catania, 13 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 19 a Trapani. Nel resto d'Italia

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, è attesa pioviggine in Liguria e sul Piemonte. Temperature massime grossomodo stazionarie.

Centro: Giornata asciutta, ma con cielo in gran parte coperto su tutte le regioni, soltanto sugli Appennini ci saranno sprazzi di sole.

Resto del Sud: Con l'alta pressione si trascorrerà un'altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Per giovedì 23 febbraio, giornata assolata

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso. Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto e con piogge sparse; possibili nevicate lungo l'arco alpino.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e con qualche pioggia sparsa sull'alta Toscana. Temperature invariate.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima decisamente mite. Venerdì 24 febbraio

Nord: Dopo una mattinata con nebbie o cielo coperto, entro sera il tempo peggiorerà con piogge sparse al Nordovest, ma soltanto in nottata.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e localmente nebbioso al mattino. Temperature stazionarie.

Sud: Il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, soltanto sui settori ionici il cielo si presenterà più coperto. Clima mite.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare