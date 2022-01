Attualita 301

Il meteo in Sicilia: piogge in diminuzione, rimane il freddo

Per mercoledì 12 gennaio, nuovo peggioramento in Sicilia delle condizioni meteorologiche a partire dalle province centro-meridionali

Redazione

Il vortice ciclonico attualmente situato sul Mar Ionio tenderà a spostarsi lievemente verso levante, puntando nelle ore a seguire il Mar Egeo. La Sicilia vedrà l’afflusso di fredde correnti settentrionali che manterranno ancora basse le temperature. Questo in sintesi il quadro meteo della giornata di martedì 11 gennaio nell’isola. Lo si apprende da WeatherSicily.it. Sotto l’aspetto atmosferico ci attendiamo le ultime precipitazioni tra la notte e il mattino su ovest e nord dell’isola, tendenti a scemare durante il corso della mattina. Soltanto tra Madonie e Nebrodi insisterà qualche fenomeno fin verso le ore pomeridiane-serali, ma si tratterà di debole ristagno. Altrove atteso cielo generalmente nuvoloso, a tratti poco nuvoloso sul comparto meridionale.

Venti moderati o localmente forti da N/NE: mari molto mossi. Quota neve prossima i 900 m in nottata, in rialzo fin i 1.000/1.100 m durante il corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve rialzo nei valori minimi. Massime previste tra i 5 ed i 15 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 15 a Catania, 5 ad Enna, 12 a Messina, 12 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 13 a Trapani. Nuova allerta gialla per maltempo e condizioni meteo avverse in Sicilia. Interessate le province di Palermo e Messina. Lo annuncia la protezione civile regionale nell’avviso 22010 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diramato nel pomeriggio, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di martedì 11 gennaio. A Palermo è stato indicato anche il rischio idraulico con relativa, anche in questo caso, allerta gialla.

Per mercoledì 12 gennaio, nuovo peggioramento in Sicilia delle condizioni meteorologiche a partire dalle province centro-meridionali, ivi con piogge e rovesci, più estesi e insistenti dal pomeriggio-sera. Temperature in lieve ripresa. Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica tra Calabria e Sicilia. Mari molto mossi.



© Riproduzione riservata

