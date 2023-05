Cronaca 553

"Il medico di Medicina Generale e il genere come determinante di salute": a Caltanissetta i presidenti dei 9 ordini dell'Isola

Dopo il saluto delle autorità e la presentazione del corso si entrerà nel merito dell'argomento facendo riferimento ad un approccio in ambito endocrino-metabolico, neurologico e non solo

Redazione

Un altro incontro formativo in programma nei prossimi giorni a Caltanissetta. Sabato 6 maggio infatti, a partire dalle 8:30 presso l'Hotel San Michele, avrà inizio il corso ECM di Medicina Generale dal titolo "Il Medico di Medicina Generale e il genere come determinante di salute", organizzato dalla Commissione dell'Albo dei Medici Chirurghi dell'OMCeO provinciale in collaborazione con la FSOMCeO (Federazione Siciliana degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri).

Dopo il saluto delle autorità e la presentazione del corso si entrerà nel merito dell'argomento facendo riferimento ad un approccio in ambito endocrino-metabolico, neurologico e non solo, per poi iniziare la tavola rotonda sullo "Stato dell'arte della Medicina di Genere nelle nostre realtà", durante la quale interverranno i presidenti e i referenti di Medicina di Genere di tutti gli Ordini siciliani. "L'Italia con l'applicazione della Legge 3/2018 sulla medicina di genere, ha recepito- si legge nella brochure dell'evento- l'importante significato e si sono sviluppati molti incontri di sensibilizzazione e di formazione sulle differenze di genere per poter prevedere applicazioni concrete. Le differenze di salute legate al genere agiscono sull'insorgenza e sul decorso di molte malattie, nonché sugli outcomes delle terapie".



