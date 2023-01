Cronaca 1290

Il medico curante di Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, interrogato dai Carabinieri

Il professionista di Campobello di Mazara ha stilato una diagnosi per l'accesso del boss nel reparto di Oncologia della clinica La Maddalena di Palermo

Redazione

17 Gennaio 2023 09:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-medico-curante-di-andrea-bonafede-alias-matteo-messina-denaro-interrogato-dai-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

Il medico di Campobello di Mazara (Trapani), Alfonso Tumbarello, che risulta essere il dottore di medicina generale che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è stato convocato in caserma dai carabinieri dov'è stato interrogato. Tumbarelllo aveva stilato una diagnosi per l'accesso di Andrea Bonafede all'Oncologia della clinica La Maddalena, a Palermo, dopo l'operazione che il boss aveva subìto nell'ospedale di Mazara del Vallo. Gli investigatori vogliono capire quali sono stati i passaggi che hanno portato il boss latitante da lui e quando sono cominciati i loro rapporti. Messina Denaro avrebbe presentato anche a lui la carta d'indentita e la tessera sanitaria intestate a Andrea Bonafede. (ANSA).



Il medico di Campobello di Mazara (Trapani), Alfonso Tumbarello, che risulta essere il dottore di medicina generale che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è stato convocato in caserma dai carabinieri dov'è stato interrogato. Tumbarelllo aveva stilato una diagnosi per l'accesso di Andrea Bonafede all'Oncologia della clinica La Maddalena, a Palermo, dopo l'operazione che il boss aveva subìto nell'ospedale di Mazara del Vallo. Gli investigatori vogliono capire quali sono stati i passaggi che hanno portato il boss latitante da lui e quando sono cominciati i loro rapporti. Messina Denaro avrebbe presentato anche a lui la carta d'indentita e la tessera sanitaria intestate a Andrea Bonafede. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare