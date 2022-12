Sport 194

Il Marocco vince con la Spagna e vola ai quarti: a Caltanissetta è festa tra i migranti

Marocchini scendono in corso Umberto mentre qualcuno ha percorso la città in auto con la bandiera

Rita Cinardi

06 Dicembre 2022 19:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-marocco-vince-con-la-spagna-e-vola-ai-quarti-a-caltanissetta-e-festa-tra-i-migranti Copia Link Condividi Notizia

Storica impresa del Marocco che agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar ha battuto la Spagna finendo dritta ai quarti di finale. In tutto il mondo la festa è stata incredibile. A Caltanissetta tanti i marocchini scesi in corso Umberto dove hanno festeggiato con lanci di fumogeni e petardi. Qualcuno, invece, ha percorso le vie della città in auto con la bandiera del Marocco. Attimi di nostalgia per gli italiani tagliati fuori dal mondiale ma qualche nisseno si è unito alla festa gioiendo per il Marocco che ha vinto ai rigori anche grazie alle strepitose parate del suo portiere. Adesso la squadra africana si prepara per affrontare la vincente tra Portogallo e Svizzera. Intanto è già diventata la quarta nazione africana ad arrivare tra le prime 8 del mondo dopo Camerun (1990), Senegal (2002) e Ghana (2010)



Storica impresa del Marocco che agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar ha battuto la Spagna finendo dritta ai quarti di finale. In tutto il mondo la festa è stata incredibile. A Caltanissetta tanti i marocchini scesi in corso Umberto dove hanno festeggiato con lanci di fumogeni e petardi. Qualcuno, invece, ha percorso le vie della città in auto con la bandiera del Marocco. Attimi di nostalgia per gli italiani tagliati fuori dal mondiale ma qualche nisseno si è unito alla festa gioiendo per il Marocco che ha vinto ai rigori anche grazie alle strepitose parate del suo portiere. Adesso la squadra africana si prepara per affrontare la vincente tra Portogallo e Svizzera. Intanto è già diventata la quarta nazione africana ad arrivare tra le prime 8 del mondo dopo Camerun (1990), Senegal (2002) e Ghana (2010)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare