"Il marchese di Ruvolito", gli studenti della San Francesco di Gela sul palco del teatro Eschilo

L'evento si inserisce come momento conclusivo dei Pon sulla socialità

Redazione

Oggi pomeriggio alle 17, presso il teatro Eschilo di Gela, 26 studenti dell’I.C. San Francesco di Gela, rappresentati dalla dirigente scolastica la prof.ssa Rosaria Decaro, saranno i protagonisti della piece teatrale "Il marchese di Ruvolito" di Nino Martoglio, una delle commedie più divertenti e l'ultima della sua carriera.L'evento si inserisce come momento conclusivo dei Pon sulla socialità. L'Istituto ha avviato, nel corso del secondo quadrimestre, 13 moduli con la presenza di 26 docenti, 2 per modulo, un esperto e un tutor.

L'intento è stato quello di: sostenere gli studenti caratterizzati da particolari fragilità; intervenire per il successo scolastico di ognuno di loro; sostenere le azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e per migliorare le competenze. L'opera vede la regia e l'adattamento del prof. Alberto Lo Scalzo che è passato dai 18 personaggi originali a 26, ciò per dare a tutti la possibilità di prenderne parte.



