Il maltempo flagella la Sicilia: trombe d'aria, allagamenti, fiumi straripati e strade bloccate

Da Licata a Palermo, passando per Canicattì e Termini Imerese: Sicilia di nuovo in ginocchio

Redazione

Tre trombe d'aria in Sicilia nell'arco di poche ore. Una tromba d'aria, accompagnata da una grandinata, ha interessato il territorio di Bisacquino, in provincia di Palermo, dove è stata distrutta la copertura di un capannone che custudisce merci e attrezzi agricoli. Divelte alcune recinzioni e danneggiati alberi da frutto lungo il percorso seguito dalla tromba d'aria prima di esaurire la suaforza. A Bisaquino sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale.

Un nubifragio ha invece colpito Termini Imerese, causando danni in più punti della città. Strade allagate, tombini scoperchiati. La forte pioggia, con grandine, si è abbattuta anche su Caccamo, nell'entroterra termitano. Ad essere maggiormente colpita è la contrada di San Giovanni li Greci, nella strada provinciale 21. Pioggia e fango hanno bloccato alcuni automobilisti, messi in salvo da carabinieri e i vigili del fuoco. Il tratto urbano della Statale 113, nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese, dove prende il nome di via Libertà, è allagato e le auto non possono transitare. Allagamenti si registrano un po' ovunque nella zona a valle della città, dove due settimane fa si erano già verificati gravi disagi. L'Anas fa sapere che sulla strada Statale 121 «Catanese» il traffico è interrotto nel territorio Roccapalumba (Pa), per la presenza di fango sul piano viabile. Anche nella zona di Trabia sull'autostrada Palermo Catania il traffico va a rilento per allagamenti.

A causa del nubifragio è esondato il torrente Morello nella zona di Lercara Friddi. L’acqua è finita sulla strada statale 189, trasportando detriti e fango nei pressi del bivio di Lercara vicino al ristorante «il Fagiano». Danni e disagi anche sulla strada che collega Castronovo a Prizzi. Lo comunica la protezione civile regionale. Metà della carreggiata è franata verso valle, mentre l’altra parte rimane percorribile. La strada nella zona industriale di Termini Imerese si è allagata. Sta intervenendo la polizia municipale per chiuderla al traffico.

«Vi prego state a casa, evitate gli spostamenti finché l’allarme non sarà rientrato». E’ l’appello accorato lanciato da Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese. «La situazione è critica - avverte -. E’ praticamente tracimato il fiume Barratina, è tutto una palude e la zona è impraticabile». Il primo cittadino è in contatto costante con le forze dell’ordine e la Prefettura. Negozi e scantinati in diverse zone della cittadina sono invasi dall’acqua, diversi gli automobilisti rimasti in panne e bloccati nelle auto, mentre in via Libertà il fiume di fango e detriti ha invaso la carreggiata. Intanto per domani la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione. Le condizioni meteo sono destinate a peggiorare.

Oltre 500 pendolari sono bloccati nella stazione di Bagheria perché il traffico ferroviario è bloccato tra Termini Imerese e Roccapalumba. Più precisamente, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Palermo - Agrigento/Catania, tra Termini Imerese e Roccapalumba e tra Caltanissetta Xirbi e Catania. In corso da parte di Trenitalia la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni, sulla Palermo-Agrigento, attestati a Cammarata. Compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale, attivato un servizio bus sostitutivo, fanno sapere da Rfi.

E in prossimità di Agira, nell’Ennese, a causa dell’allagamento del piano viabile sono chiuse l’autostrada A19 «Palermo-Catania», in entrambe le direzioni, e la Statale 192 «Della Valle del Dittaino». Il personale Anas è sul posto. Sempre una grandinata con grossi chicchi si è abbattuta pure sul territorio comunale di Canicattì. I pedoni hanno cercato rifugio e gli automobilisti hanno visto la propria auto danneggiata. Le strade sono state invase dall'acqua e in alcuni tratti la grandine ha formato uno strato alto centimetri.(Corriere della Sera)



